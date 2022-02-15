 تقرير: إسرائيل ″ترفض″ بيع ″القبة الحديدية″ لأوكرانيا حتى ″لا تغضب الروس″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.02.2022

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تقرير: إسرائيل "ترفض" بيع "القبة الحديدية" لأوكرانيا حتى "لا تغضب الروس"

الصحافة الإسرائيلية تكشف عن رفض الحكومة بيع القبة الحديدية المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا. وعزت التقارير ذلك إلى رغبة إسرائيل في عدم ازعاج الروس، رغم المجهودات التي قامت بها أوكرانيا للحصول على الصفقة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية

 أفاد تقرير إخباري إسرائيلي بأن إسرائيل رفضت بيع منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا، حتى لا يضعها ذلك في مواجهة مع روسيا.

وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن إسرائيل رفضت بيع المنظومة لكييف "حتى لا تزعج الروس". ونقل الموقع عن مصادر لم يفصح عنها أن الحكومة تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الكونغرس يتفهمون حاجة إسرائيل للتصرف بحذر عندما يتعلق الأمر بإمدادات الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي بالتعاون بين إسرائيل ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). ولا تسمح الاتفاقية ذات الصلة ببيع هذه التكنولوجيا لطرف ثالث دون موافقة الجانبين على ذلك.

وذكر الموقع أن أداء المنظومة خلال مواجهات أيار/مايو من عام 2021 مع فصائل قطاع غزة، جعلت آخرين، وبينهم أوكرانيا، يبدون رغبة في الحصول عليها. وأضاف أن كييف بدأت حملة ضغط على نواب في واشنطن لتسهيل التوصل إلى اتفاق. كما طلب الأوكرانيون رسميا من الولايات المتحدة في الربيع الماضي نشر أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية والقبة الحديدية على أراضيهم، قبل أن تتزايد المخاوف من احتمال ملموس لغزو روسي.

و.ب/م.س (د ب أ)

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    البارود

    أول ثورة في عالم السلاح حدثت باختراع البارود من قبل الصينيين الذين بدأوا باستخدامه بين القرنين العاشر والثاني عشر بما يمكنّهم من إطلاق مقذوفات من خلال مواسير أسلحة بسيطة. وسرعان ما انتشر في الشرق الأوسط وأوروبا في القرون التالية، وحال ما استقرت صناعتها، أثبتت الأسلحة النارية قدرتها على القتل بما يفوق بأضعاف قدرة القوس والسهم والرمح.

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    أدى اختراع البارود الى دخول المدفعية الى الميدان. وشرعت الجيوش منذ القرن السادس عشر باستخدام قطع مدفعية قادرة على اطلاق كرات معدنية ثقيلة نحو جنود المشاة المهاجمين ولإحداث ثغرات في الأسوار المحيطة بالمدن والحصون . في القرن التاسع عشر طورت أنواع أشد فتكا من المدفعية وزج بها الى ميادين القتال في الحرب العالمية الأولى.

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    الأسلحة الرشاشة

    أواخر القرن التاسع عشر اخترعت الأسلحة التي ترمي رشقات نارية متتالية سريعة، فغيرت فورا شكل ساحات الحرب. الأسلحة الرشاشة، كما باتت تعرف، أتاحت للمهاجمين السير نحو العدو تحت غطاء ناري كثيف يمنعه من المواجهة. قدرة السلاح المميتة تجلت في معارك الحرب العالمية الأولى حيث تمكن المتحاربون من قتل جنود المشاة وهم يتقدمون عبر الأرض بين القطعات.

  • WWI - Biplans fly in formation

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    الطائرات المقاتلة

    العقول التي تحرك الجيوش لم تهمل اختراع أول طائرة عام 1903، فبعد ست سنوات، اشترى الجيش الأمريكي أول طائرة حربية غير مسلحة وهي "رايت ميليتري فلاير" المنتجة عام 1909. في السنوات التي تلت، استمرت تجارب العلماء والمختصين على الطائرات وطورت القاذفة والمقاتلة. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، باتت القاذفات والمقاتلات عماد سلاح الجو الذي أنشأ مستقلا عن الجيوش.

  • German tanks and military transport during the German invasion of Poland during WWII

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    العجلات والوحدات الآلية

    اعتادت الجيوش على استخدام الجنود والخيول للحرب ولنقل المعدات العسكرية. ولكن بحلول الحرب العالمية الأولى بدأت الجيوش باستخدام الآليات من قبيل السيارات والدراجات النارية والشاحنات والدبابات والمدرعات وناقلات الأشخاص المدرعة فكانت النتيجة جيوشا شديدة البأس. ألمانيا النازية هي أول من أطلق استراتيجية الحرب الآلية الخاطفة " Blitzkrieg".

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    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الصواريخ

    رغم قدرة المدفعية التدميرية، فقد بقي مداها قصير نسبيا، وجاء اختراع الصواريخ في الحرب العالمية الثانية ليتيح فجأة للجيوش استهداف أهداف تبعد عنها مئات الكيلومترات. كان أول صاروخ من صنع المانيا وهو V-2 بدائيا، لكنه أرسى القواعد لصناعة الصواريخ العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية.

  • US jets fly over Korea in 2017

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات النفاثة

    ظهرت الطائرات النفاثة أول مرة نهاية الحرب العالمية الثانية الى جنب الطائرات المروحية. المحركات النفاثة زادت من سرعة وقدرة الطائرات على الارتفاع ما جعلها هدفا صعبا لمدفعية والأسلحة المضادة الطائرات وحتى شبكات الرادار. بعد الحرب العالمية الثانية طورت طائرة استطلاع نفاثة تملك القدرة على التحليق على ارتفاع 25 كيلومتر وتطير بسرعة تفوق سرعة الصوت.

  • French atom bomb test near Mururoa

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    الأسلحة النووية

    الثورة الثانية في عالم السلاح اعلنت عن نفسها بشكل مروع في السادس من آب/ اغسطس 1945 حين القت الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة هيروشما في اليابان "الصبي الصغير" وهي القنبلة النووية الأولى . قتلت القنبلة وجرحت فورا من 60 الى 80 ألف انسان . في الحرب الباردة طوّرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا آلاف القنابل الأشد فتكا.

  • German soldier works with a radar screen

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    ماكنة الحرب في العصر الرقمي

    شهدت العقود الأخيرة تناميا في استخدام الكومبيوتر في الماكنة العسكرية. العالم الرقمي جعل وسائل الاتصال أسرع وأبسط، وزاد إلى حد كبير من دقة إصابات بعض الأسلحة. وتركز الجيوش اليوم على تطوير وسائل الحرب الإلكترونية، للدفاع عن البنية التحتية ولتمكين الجيوش من مهاجمة الخصوم على فضاء السايبر.الكسندر بيرسن/ ملهم الملائكة


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