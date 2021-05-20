 تقرير: إسرائيل تبحث مع قطر فتح مكتب لمشجعيها أثناء المونديال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير: إسرائيل تبحث مع قطر فتح مكتب لمشجعيها أثناء المونديال

رغم عدم صعود منتخب إسرائيل إلى مونديال قطر والتوتر بين البلدين بعد مقتل شيرين أبوعاقلة، تجري إسرائيل مباحثات مع قطر لفتح مكتب للمشجعين الإسرائيليين أثناء البطولة، بحسب دبلوماسي إسرائيلي. قطر لم تعلق على هذه الأنباء بعد.

كأس العالم لكرة القدم وتبدو خلفه ناطحات السحاب في الدوحة (أرشيف: 22/12/2014)

كأس العالم بقطر 2022 يقام في نوفمبر/ تشرين الثاني بدلا من الموعد المعتاد في الصيف.

تبحث كل من إسرائيل وقطر اللتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، فتح مكتب تمثيل إسرائيلي مؤقت خلال كأس العالم في الدولة الخليجية، على ما أفاد مسؤول إسرائيلي وكالة فرانس برس الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2022).

مختارات

بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقات أبراهام، أكدت واشنطن أنها ستساعد في تعزيز علاقاتِ إسرائيل المتنامية مع البحرين والمغرب والإمارات، بالإضافة إلى السودان وكوسوفو، في الوقت الذي ستشجع فيه دولا أخرى على تطبيع العلاقات معها.

فيما أعلن النائب العام الفلسطيني أن تحقيقات النيابة أكدت أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص على شرين أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، قالت شبكة الجزيرة إنها قررت إحالة ملف مراسلتها للمحكمة الجنائية الدولية.

توصل تحقيق إسرائيلي إلى وجود "احتمال كبير" أن تكون شيرين أبو عاقلة قد قتلت "عن طريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي"، لكنه استدرك بأن هناك "احتمالا آخر، لا يزال قائمًا، وهو أن تكون قد قتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين".

ولم تتأهل إسرائيل للبطولة التي تنطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة القطرية الدوحة، لكنها أعلنت عن التوصل لاتفاق سيسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة دخول إلى قطر مع إثبات شراء التذاكر أسوة بغيرهم من الأجانب.

وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي "هناك اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين". وبحسب المسؤول تركزت تلك المباحثات على فتح مكتب "مؤقت" للمشجعين الإسرائيليين العازمين على حضور كأس العالم. ونوّه المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أنه "لا ينبغي تصنيفها (المباحثات) على أنها دبلوماسية، حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق".

ولا تعترف قطر، المعروفة بدعمها لحركة حماس الحاكمة في قطاع غزة، بإسرائيل. لكن يجمع البلدين تعاون يتعلق بموافقة إسرائيل على دخول المساعدات القطرية لقطاع غزة الساحلي.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب على اتفاقيات لتطبيع العلاقات. كما وافقت الحكومة الانتقالية السودانية في يناير/ كانون الثاني 2021 على المضي قدما نحو توقيع اتفاقية مماثلة لصفقة لم تر النور بعد.

وكانت قطر من بين الدول التي انتقدت الاتفاقيات التي أثارت غضب الفلسطينيين واعتبروها "طعنة في الظهر".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطر على خلفية مقتل الصحافية الفلسطينية-الأمريكية في فضائية الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة في مايو/ أيار الماضي خلال تغطية عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

واتهمت الفضائية ومقرها قطر، إسرائيل باستهداف أبو عاقلة عمدا. الأسبوع الماضي، أقر الجيش الإسرائيلي بوجود "احتمال كبير" بأن جنديا إسرائيليا قتل أبو عاقلة عن طريق الخطأ.

يشار إلى أنّ قطر لم تعلق على هذه الأنباء حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

  • لاعبو الكاميرون يحتفلون بعد الفوز على موزمبيق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    كأس إفريقيا

    هل ستفوز "الأسود التي لا تقهر" من الكاميرون في بطولة كأس إفريقيا التي تقام في بلدها أم سيفوز فريق آخر بالبطولة؟ فاز الكاميرونيون وبينهم لاعب بايرن ميونيخ إريك مكسيم تشوبو-موتينغ بالكأس آخر مرة في عام 2017، ويستضيفون البطولة للمرة الثانية منذ عام 1972. ويشارك في البطولة التي تنطلق في التاسع من كانون الثاني/يناير 24 منتخباً، وستدافع الجزائر عن لقبها.

  • لاعبو ألمانيا والأرجنتين يتنافسون على الكرة في أولمبياد طوكيو 2020

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال

    بمشاركة إسبانيا حاملة اللقب والدنمارك بطلة العالم، لن تضطر إلى البحث طويلاً عن المرشحين للفوز ببطولة أوروبا لكرة اليد للرجال، التي ستقام في المجر وسلوفاكيا اعتباراً من 13 كانون الثاني/يناير. أما ألمانيا التي حلت خامسة في بطولة أوروبا عام 2020 وتم إقصاؤها قبل دور الستة عشر في بطولة العالم عام 2021، فتسعى إلى العودة إلى قوتها القديمة تحت قيادة المدرب ألفريد جيسلاسون.

  • شعلة الألعاب الأولمبية الشتوية

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    الألعاب الأولمبية الشتوية

    تعتبر الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين قضية سياسية منذ أن حصلت العاصمة الصينية على حق استضافتها. وتثير المقاطعة الدبلوماسية المعلنة لبعض الدول جدلاً منذ كانون الأول/ديسمير 2021. الصين ترد على المقاطعة بسخط، واللجنة الأولمبية الدولية تعتبر نفسها محايدة ولا تريد "تسييس الرياضة". وستنطلق البطولة في الرابع من شباط/فبراير، وسط أجواء سلبية وفي ظل تدابير صارمة لاحتواء كورونا.

  • من مباراة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    "سوبر بول"

    يعد نهائي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أحد أبرز الأحداث الرياضية في العالم. يستمتع الملايين من المشجعين حول العالم، إلى جانب الرياضة، بالعرض الفخم بين الشوطين. وهذه المرة ستحضر أيقونات موسيقى "الراب" و"ريذم أند بلوز". ففي 13 شباط/فبراير سيشارك بجانب د. دري، كل من ماري جيه بليج وكيندريك لامار وإيمينيم وسنوب دوج.

  • سباق الفورمولا 1 - جائزة السعودية الكبرى

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة العالم لسباقات فورمولا 1

    يبدأ الموسم الجديد في 20 آذار/مارس بسباق جائزة البحرين الكبرى، بقواعد جديدة وتغييرات فنية تهدف إلى ضمان تقليص الفجوة بين الفرق الأقوى والأضعف. ومع ذلك، كانت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في عام 2021 مثيرة بالفعل. فهل تكون هناك معركة أخرى متقاربة على اللقب بين ماكس فيرستابن (يسار) ولويس هاميلتون (يمين)؟ أم يمكن لطرف ثالث أن يحسم السباق لصالحه؟

  • برادن كوري من نيوزيلندا خلال بطولة العالم للرجل الحديدي

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة العالم للترايثلون "الرجل الحديدي"

    بسبب جائحة كورونا، لن تقام "بطولة العالم للرجل الحديدي"، التي تبدأ عادة في تشرين الأول/أكتوبر، في هاواي للمرة الأولى منذ عام 1978، بل ستقام في السابع من أيار/مايو في سانت جورج بولاية يوتا الأمريكية. لكن حتى في صحراء ولاية المورمون (يوتا)، ستكون البطولة التي تشمل السباحة لمسافة 3.86 كيلومتراً وركوب الدراجات لمسافة 180.2 كيلومتراً والجري لمسافة 42.2 كيلومتراً شاقة.

  • تور دو فرونس

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    "تور دو فرونس"

    سيقام أهم سباق للدراجات الهوائية في العالم للمرة 109 في عام 2022. هذه المرة ستكون نقطة البداية في كوبنهاغن، حيث سيكون السباق الافتتاحي في الأول من تموز/يوليو. المرحلتان الأولى والثاننية من السباق أيضاً ستكونان عبر الدنمارك، بمسافة إجمالية تبلغ 3328 كيلومتراً. في عام 2021، سيطر السلوفيني تادي بوجار على المنافسة. هل فهل سيرتدي القميص الأصفر مرة أخرى في صيف 2022 بباريس؟

  • مباراة بين فريقي كرة القدم للسيدات لكل من ألمانيا وهولندا

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات

    كرة القدم تعود إلى موطنها! فللمرة الثانية منذ 2005، ستستضيف إنجلترا بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات التي تنطلق في السادس من تموز/يوليو. وعلى عكس ما كان عليه الحال قبل 16 عاماً، فإن الفريق المستضيف "اللبوات"، أحد المرشحين هذه المرة. ويريد الفريق الألماني أيضاً العودة. ففي بطولات أوروبا 2017 وكأس العالم 2019، كان ربع النهائي خط النهاية بالنسبة له. فهل تسير الأمور على نحو أفضل في موطن كرة القدم؟

  • بطولة العالم لألعاب القوى

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة العالم لألعاب القوى

    اعتباراً من 15 تموز/يوليو، سيتم منح ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية. وعلى عكس بطولة العالم لألعاب القوى 2019 في الدوحة، يمكن توقع جمهور متحمس وحرارة يمكن تحملها! ومع ذلك، فإن منح حق استضافة البطولة للمدينة التي يوجد فيها مقر شركة "نايكي" للسلع الرياضية لايزال موضع انتقاد.

  • الفارسة الألمانية زيمونه بلوم

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    ألعاب الفروسية العالمية

    القفز والترويض والترويض الجزئي والوثب، حول هذه الحركات الأربع يتعلق الفوز في بطولة ألعاب الفروسية العالمية في هيرنينغ بالدنمارك التي تنطلق في السادس من آب/أغسطس. وتقليدياً يعتبر الفريق الألماني الذي يضم البطلة الأولمبية جيسيكا فون بريدو-فيرندل مرشحاً للفوز. لكن ما إذا كانت البطلة العالمية للقفز زيمونه بلوم (في الصورة) تستطيع الدفاع عن لقبها، أمر مشكوك فيه بسبب إصابة فرسها "أليس".

  • مباراة لكرة السلة في طوكيو 2020

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة أمم أوروبا لكرة السلة

    بعد الوصول بنجاح إلى الدور ربع النهائي في الألعاب الأولمبية، يسعى لاعبو كرة السلة الألمان إلى تحقيق أداء جيد في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة التي يستضيفها بلدهم. ستنطلق البطولة في الأول من أيلول/سبتمبر في كولونيا وبرلين. وبالإضافة إلى فرنسا وإسبانيا، تعتبر حاملة اللقب سلوفينيا التي تضم النجم لوكا دونسيتش (على اليمين) من المرشحين للفوز. وستلتقي سلوفينيا ألمانيا في الدور التمهيدي.

  • لاعبة الرغبي للسباعيات ستايسي فلوهلر

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة العالم للرغبي للسباعيات

    يتم لعب الرغبي (الركبي) في الأصل بمشاركة 15 فريقاً، لكن هناك بديل "أصغر"، وهو اللعب في "سباعيات"، أي بمشاركة سبعة فرق، وهذا الخيار أيضاً أولمبي ويزداد شعبية. واعتباراً من التاسع من أيلول/سبتمبر، سيمكن تحديد أبطال وبطلات العالم الجدد/الجديدات في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، لأنه، وعلى غير المعتاد في الرياضة، تقام نهائيات كأس العالم للسيدات والرجال في نفس الوقت ونفس المكان.

  • مشجعو قطر

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    كأس العالم لكرة القدم

    قد يكون التنظيم في قطر مثالياً، وكذلك الملاعب والبنية التحتية. لكن هل هناك مزاج حقيقي لكرة قدم؟ لايزال وضع حقوق الإنسان في قطر، ووفيات العمال في مواقع البناء المتعلقة بكأس العالم، وتاريخ بدء البطولة غير المعتاد في الشتاء (في 21 تشرين الثاني/نوفمبر)، يخيم على البطولة. وسيقام نهائي كأس العالم يوم 18 كانون الأول/ديسمبر. أندرياس شتين-تسيمونز/م.ع.ح


مواضيع ذات صلة

ANKARA, TURKEY - APRIL 26: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a statement during a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 26, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency

"تركيا تبذل جهدا للتطبيع مع إٍسرائيل".. لكن لماذا يهاجمها أردوغان؟ 20.05.2021

يستغل الرئيس التركي رجب أردوغان التصعيد بين إسرائيل وحماس لتقديم نفسه كزعيم للمسلمين ولتحقيق أهداف سياسية داخلية. لكن رغم هجوم أردوغان المتكرر على إسرائيل، فإن بلاده تبذل جهدا كبيرا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

Israeli President Isaac Herzog and Foreign Minister of the United Arab Emirates, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, talk as they walk through an airport in Abu Dhabi, United Arab Emirates January 30, 2022. Amos Ben-Gershom/Government Press Office (GPO)/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

رئيس إسرائيل يبدأ أول زيارة من نوعها للإمارات 30.01.2022

بدأ رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ صباح اليوم الأحد زيارة رسمية إلى الإمارات، هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي للدولة الخليجية. ويزور هرتزوغ أبوظبي بدعوة شخصية من الشيخ محمد بن زايد، وحماس تدين "التطبيع" مع إسرائيل.

22.08.2020**CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN, HAMAS SIYASI BURO BASKANI ISMAIL HENIYYE'YE KABUL ETTI. ISTANBUL DHA Türkei, Istanbul - Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan empfängt am 22. August in Istanbul den Hamas Chef Ismail Haniyya

اتفاق فتح وحماس في تركيا... هل ينجح في إنهاء الانقسام الفلسطيني؟ 25.09.2020

على وقع التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين و"نية" دول عربية أخرى سلوك الدرب نفسه، تتسارع خطوات المصالحة الفلسطينية لإنهاء سنوات من الانقسام الدامي. ما آخر مستجدات الملف؟ وكيف ينظر إليها فلسطينيون وإماراتيون؟