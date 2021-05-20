تقرير: إسرائيل تبحث مع قطر فتح مكتب لمشجعيها أثناء المونديال

تبحث كل من إسرائيل وقطر اللتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، فتح مكتب تمثيل إسرائيلي مؤقت خلال كأس العالم في الدولة الخليجية، على ما أفاد مسؤول إسرائيلي وكالة فرانس برس الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2022).

ولم تتأهل إسرائيل للبطولة التي تنطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة القطرية الدوحة، لكنها أعلنت عن التوصل لاتفاق سيسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة دخول إلى قطر مع إثبات شراء التذاكر أسوة بغيرهم من الأجانب.

وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي "هناك اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين". وبحسب المسؤول تركزت تلك المباحثات على فتح مكتب "مؤقت" للمشجعين الإسرائيليين العازمين على حضور كأس العالم. ونوّه المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أنه "لا ينبغي تصنيفها (المباحثات) على أنها دبلوماسية، حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق".

ولا تعترف قطر، المعروفة بدعمها لحركة حماس الحاكمة في قطاع غزة، بإسرائيل. لكن يجمع البلدين تعاون يتعلق بموافقة إسرائيل على دخول المساعدات القطرية لقطاع غزة الساحلي.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب على اتفاقيات لتطبيع العلاقات. كما وافقت الحكومة الانتقالية السودانية في يناير/ كانون الثاني 2021 على المضي قدما نحو توقيع اتفاقية مماثلة لصفقة لم تر النور بعد.

وكانت قطر من بين الدول التي انتقدت الاتفاقيات التي أثارت غضب الفلسطينيين واعتبروها "طعنة في الظهر".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطر على خلفية مقتل الصحافية الفلسطينية-الأمريكية في فضائية الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة في مايو/ أيار الماضي خلال تغطية عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

واتهمت الفضائية ومقرها قطر، إسرائيل باستهداف أبو عاقلة عمدا. الأسبوع الماضي، أقر الجيش الإسرائيلي بوجود "احتمال كبير" بأن جنديا إسرائيليا قتل أبو عاقلة عن طريق الخطأ.

يشار إلى أنّ قطر لم تعلق على هذه الأنباء حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)