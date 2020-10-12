تقرير إسرائيلي: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين في هذا الموعد

ذكر تقرير إخباري إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات والبحرين في الفترة من 9 إلى 11 من الشهر المقبل. وذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس (21 كانون الثاني/ يناير) أنه من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي في التاسع من شباط / فبراير المقبل ويلتقي الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في اليوم التالي.وأضاف التقرير أن نتنياهو سوف يعقد اجتماعات سياسية في أبو ظبي وأخرى اقتصادية في دبي.

وموقع "واللا" الإخباري يهتم بتقديم تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته، وهو مملوك للمدير العام السابق لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، شاؤول ألوفيتش.

وتابع التقرير أن نتنياهو سوف يتوجه مباشرة من الإمارات إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.

في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أرجأ نتنياهو رحلته إلى الإمارات والبحرين، والتي كان من المقرر أن تتم في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بإغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الامارات والبحرين وإسرائيل قد وقعت اتفاقيات لتطبيع العلاقات في شهر أيلول/سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة.

وتشهد إسرائيل منذ قرابة أسبوعين إغلاقاً شبه كلي، في إطار مواجهة فيروس كورونا. وفي حال تمت الزيارة في الموعد المحدد، ستكون أول زيارة علنية لنتنياهو لهاتين الدولتين.

ع.أ.ج/ خ س (د ب ا)