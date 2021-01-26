تقرير إسرائيلي: إصابة سفينة إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب

قال تقرير إخباري على الموقع الإلكتروني للقناة 12 الإسرائيلية إن سفينة شحن مملوكة لشركة إسرائيلية أُصيبت بصاروخ إيراني في بحر العرب في وقت سابق اليوم الخميس (25 مارس/ آذار) وتعرضت لأضرار لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها عقب الهجوم.

وأفاد التقرير أن السفينة المملوكة لشركة (إكس.تي مانجمنت)، ومقرها ميناء حيفا، كانت تبحر من تنزانيا إلى الهند وأصيبت أثناء مرورها بين الهند وسلطنة عمان.

ولم يتسن لرويترز على الفور تأكيد وقوع الحادث أو الوصول لمسؤولين في الشركة للتعليق. ولم يدل المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بأي تصريحات رسمية، لكن متحدثة في وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنهم يفحصون التقرير.

وأكد مسؤول أمني إسرائيلي لرويترز إصابة السفينة بصاروخ أحدث بها أضرارا، في ما يشتبه أنه هجوم إيراني. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي أن السفينة التي كانت ترفع علم ليبيريا لم تلحق بها أضرار كبيرة.

وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران الشهر الماضي المسؤولية عن انفجار وقع على سفينة إسرائيلية في خليج عُمان. وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، كانت إيران المشتبه به الرئيسي وراء هجوم. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس آنذاك أن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار، مشيرا إلى أن " موقع السفينة القريب نسبيا من إيران يثير فكرة وتقييم، أن الإيرانيين هم من فعلوها".

وتعرضت السفينة التي تحمل اسم (إم. في هيليوس راي)، وهي ناقلة سيارات، مساء 25 فبراير شباط لانفجار غامض في خليج عمان، وقال مسؤول أمريكي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة. وقال مسؤول إسرائيلي إن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم.

ونفت إيران ضلوعها في ذلك الوقت. وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران "نرفض بشدة هذا الاتهام".

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إيران إن إسرائيل كانت على الأرجح وراء انفجار أدى إلى الحاق أضرار بسفينة حاويات إيرانية في البحر المتوسط. ونقلت وكالة بلومبرغ عن صحيفة "وول ستريت جورنال قولها في الحادي عشر من الشهر الجاري إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة إيرانية متجهة إلى سوريا، معظمها تحمل نفطا إيرانيا.

ع.ج.م/ص. ش (رويترز، د ب أ)