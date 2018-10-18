تقرير: إحباط خطة "داعش" لتنفيذ أكبر اعتداء إرهابي بألمانيا

ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات الأمنية تمكنت من كشف وإحباط خطط لتنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" (داعش) كانت تهدف لشن اعتداءات كبيرة في ألمانيا، من بينها على الأرجح اعتداء كبير على حفل موسيقي. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الأجهزة الأمنية الألمانية تمكنت من خلال عملية مراقبة ومتابعة استمرت أكثر من عام من كشف خيوط المخططات الإرهابية وإحباطها بدقة.

وكانت المخططات تشمل سفر ثلاث مجموعات من المتطرفين إلى ألمانيا خلال عام 2016 بهدف التحضير وتنفيذ الاعتداء. وتشير التقارير إلى أن الهدف المفترض للاعتداء كان حفلا موسيقيا، لم يكشف مكانه وزمانه.

وشارك في التغطية الصحفية للنبأ مؤسسات إعلامية مثل "NDR" بشمال ألمانيا و"WDR" بغرب ألمانيا وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" التي تصدر في ميونيخ لكنها توزع في عموم ألمانيا، إلى جانب صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية.

من جانبه، أكد الادعاء العام الاتحادي الخطط الإرهابية التي تم إحباطها. وقال المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك "حصلنا مبكرا على معلومات تخص خطط الاعتداءات، ولهذا تمكنا في تشرين الأول /أكتوبر من البدء بإجراءات قضائية في هذا الخصوص".

وتابع المدعي العام الاتحادي فرانك حديثه مع قناة ألمانيا الأولى "ARD" اليوم الخميس(18 تشرين أول/أكتوبر 2018) " بالنسبة لنا كانت الأدلة في هذه القضية ملموسة جدا ودامغة". وأشار البرنامج التلفزيوني للقناة الأولى إلى أن البحث ما زال مستمرا عن بعض المتورطين في الخطط الإرهابية المفترضة.

من جانبه رفض متحدث باسم الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن الأشخاص الذين يخضعون لتحقيقات قضائية تمهيدا لمحاكمتهم.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)