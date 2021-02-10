 تقرير: أولوية اللقاح اخترقت في تسع ولايات ألمانية على الأقل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير: أولوية اللقاح اخترقت في تسع ولايات ألمانية على الأقل

في تقرير حصري لوكالة الأنباء الألمانية، تبيّن أن قواعد أولوية منح اللقاح تمّ خرقها في تسع ولايات من أصل ستة عشر ولاية ألمانية على الأقل، ما أحدث جدلا كبيرا حول طريقة التعامل مع اللقاحات التي تخلف أصحابها عن موعد أخذها.

عملية التطعيم حُددت على ثلاث مراحل في ألمانيا، الأولى تشمل الفئة العمرية ما فوق الثمانين وطواقم الرعاية في دور المسنين.

عملية التطعيم حُددت على ثلاث مراحل في ألمانيا، الأولى تشمل الفئة العمرية ما فوق الثمانين وطواقم الرعاية في دور المسنين.

أظهر بحث أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ونشرت نتائجه الجمعة (12 من فبراير/ شباط 2021)، أن سياسين محليين ورجال دين ورجال شرطة ورجال إطفاء من بين أولئك الذين تلقوا تطعيمات ضد فيروس كورونا مبكراً في جميع أنحاء ألمانيا على الرغم من عدم اشتمالهم في قائمة الأولوية الأولى.

مختارات

ذكر رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن أغلب الدول في القارة العجوز مازالت "عرضة للخطر" خلال جائحة فيروس كورونا رغم الأمل الذي تقدمه اللقاحات، محذراً من شعور "زائف" بالأمان.

تستخدم بعض القوى في الشرق الأوسط لقاح فيروس كورونا كأداة لمكسب خاص، والذي يصفه الخبراء على أنه حرب بيولوجية غير مباشرة. فما المقصود بذلك وأي دول في المنطقة معنية بالأمر؟

اتفقت المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ16 على تمديد الإغلاق حتى السابع من مارس/ آذار المقبل. كما تم الاتفاق على إجراءات أخرى منها ما يتعلق بالمدارس أيضا وذلك بعد اجتماع قمة عبر الإنترنت.

وتشمل المجموعة ذات الأولوية القصوى في ألمانيا كما حددتها السلطات الصحيّة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، وأولئك الذين يعملون في المستشفيات أو عيادات الأطباء أو دور الرعاية أو مراكز اللقاحات، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى.

وفي ولاية ساكسونيا السفلى، تمّ تطعيم مدير منطقة في مدينة "باينه" ونائبه، وكذلك مدير مقاطعة فيتنبرغ ونائبه في ولاية ساكسونيا-انهالت. كما تلقى التطعيم عمدة مدينة هاله واثنين من أعضاء مجلس المدينة، واثنين من رؤساء البلديات وأحد أسلافهم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وفي ولاية بافاريا، تلقى اللقاح مدير منطقة دوناو-ريس وعمدة دوناوفرت.

ولقّحت ولاية هامبورغ 102 فرد من رجال الإطفاء واثنين من رجال الشرطة بحلول نهاية كانون ثاني /يناير. وتمّ تطعيم 330 فردا من ضباط الشرطة في مدينة شتيندال بولاية ساكسونيا-انهالت كجزء من اختبار ميداني.

مشاهدة الفيديو 01:03

إحباط لدى المواطنين في ألمانيا بسبب البطء في التطعيم ضد فيروس كورونا

وحصل ما يقرب من 400 ضابط في ولاية ساكسونيا على جرعة لقاح في وقت أبكر من المسموح به. وفي ولايتي بريمن وهيسن، تمّ بالفعل تلقيح كبار موظفي المستشفيات.

وفي معظم الحالات، كان السبب المقدم للحصول المبكر على اللقاح هو تبقي جرعات لقاح حتى نهاية اليوم، حيث إنه لا يجوز استخدامها إلا في غضون ساعات قليلة من تحضيرها. وإذا ألغى شخص ما موعده المحدد لتلقي اللقاح، فهذا يعني أن هناك جرعات ستظل متبقية، في ظل عدم وجود لوائح بشأن كيفية التعامل مع هذا السيناريو.

وتخضع ألمانيا حاليا لإغلاق عام صارم تمّ تمديده إلى غاية السابع من مارس/آذار القادم، بينما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و860 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحيّة المحلية.

كما سجل المعهد 556 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، مقابل 855 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن ألمانيا سجلت أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في الـ 18 من كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، وأعلى عدد وفيات في الـ 14 من كانون ثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

و.ب/ع. أ.ج (د ب أ، أ ب د)

  • Jeff Bezos and Lauren Sanchez in front of the Taj Mahal

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جيف بيزوس

    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

  • Tesla CEO Elon Musk

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

  • Zoom founder Eric Yuan

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

  • Peloton CEO John Foley

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

  • Shopify founder Tobias Lütke

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

  • BioNTech CEO Ugur Sahin

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


مواضيع ذات صلة

Berlin Kanzlerin Merkel PK zu Corona-Maßnahmen

اجتماع حاسم لميركل برؤساء الولايات وتوجهات نحو تمديد الإغلاق 10.02.2021

ينتظر الشارع الألماني ما سيفضي إليه اجتماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع رؤساء الولايات بخصوص سبل احتواء أزمة انتشار الوباء. وجميع المؤشرات تشير إلى تمديد الإغلاق المستمر منذ أكثر من خمسة أسابيع.

Weltspiegel 10.02.2021 | Corona | Brasilien Sao Paolo | Schule

دراسة: تزايد المعاناة النفسية للأطفال بسبب جائحة كورونا 11.02.2021

أظهرت نتائج دراسة ألمانية أن جائحة كورونا تسببت في ظهور اضطرابات نفسية لدى الأطفال. وغيّرت أزمة كورونا حياتهم اليومية بشكل اشتد فيه الشعور بالخوف والقلق لديهم، حسبما أعلن عنه الخبراء.

Deutschland | Coronavirus | Berlin öffnet drittes Impfzentrum

مجلس الأخلاقيات الألماني يعارض منح امتيازات لمتلقيي لقاح كورونا 04.02.2021

عبّر مجلس الأخلاقيات عن معارضته رفع القيود على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وذلك بسبب عدم وجود ضمانات في هذه المرحلة بعدم نقلهم للفيروس. كما عارض المجلس منح الأولوية في التطعيم للرياضيين المشاركين في المنافسات الدولية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  