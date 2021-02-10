تقرير: أولوية اللقاح اخترقت في تسع ولايات ألمانية على الأقل

أظهر بحث أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ونشرت نتائجه الجمعة (12 من فبراير/ شباط 2021)، أن سياسين محليين ورجال دين ورجال شرطة ورجال إطفاء من بين أولئك الذين تلقوا تطعيمات ضد فيروس كورونا مبكراً في جميع أنحاء ألمانيا على الرغم من عدم اشتمالهم في قائمة الأولوية الأولى.

وتشمل المجموعة ذات الأولوية القصوى في ألمانيا كما حددتها السلطات الصحيّة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، وأولئك الذين يعملون في المستشفيات أو عيادات الأطباء أو دور الرعاية أو مراكز اللقاحات، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى.

وفي ولاية ساكسونيا السفلى، تمّ تطعيم مدير منطقة في مدينة "باينه" ونائبه، وكذلك مدير مقاطعة فيتنبرغ ونائبه في ولاية ساكسونيا-انهالت. كما تلقى التطعيم عمدة مدينة هاله واثنين من أعضاء مجلس المدينة، واثنين من رؤساء البلديات وأحد أسلافهم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وفي ولاية بافاريا، تلقى اللقاح مدير منطقة دوناو-ريس وعمدة دوناوفرت.

ولقّحت ولاية هامبورغ 102 فرد من رجال الإطفاء واثنين من رجال الشرطة بحلول نهاية كانون ثاني /يناير. وتمّ تطعيم 330 فردا من ضباط الشرطة في مدينة شتيندال بولاية ساكسونيا-انهالت كجزء من اختبار ميداني.

مشاهدة الفيديو 01:03 شارك رأي الألمان في اجراءات التطعيم ضد كورونا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oh63 إحباط لدى المواطنين في ألمانيا بسبب البطء في التطعيم ضد فيروس كورونا

وحصل ما يقرب من 400 ضابط في ولاية ساكسونيا على جرعة لقاح في وقت أبكر من المسموح به. وفي ولايتي بريمن وهيسن، تمّ بالفعل تلقيح كبار موظفي المستشفيات.

وفي معظم الحالات، كان السبب المقدم للحصول المبكر على اللقاح هو تبقي جرعات لقاح حتى نهاية اليوم، حيث إنه لا يجوز استخدامها إلا في غضون ساعات قليلة من تحضيرها. وإذا ألغى شخص ما موعده المحدد لتلقي اللقاح، فهذا يعني أن هناك جرعات ستظل متبقية، في ظل عدم وجود لوائح بشأن كيفية التعامل مع هذا السيناريو.

وتخضع ألمانيا حاليا لإغلاق عام صارم تمّ تمديده إلى غاية السابع من مارس/آذار القادم، بينما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و860 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحيّة المحلية.

كما سجل المعهد 556 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، مقابل 855 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن ألمانيا سجلت أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في الـ 18 من كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، وأعلى عدد وفيات في الـ 14 من كانون ثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

و.ب/ع. أ.ج (د ب أ، أ ب د)