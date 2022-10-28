تقرير: أوباما يعتزم شراء ناد رياضي قيمته 4 مليارات دولار

من المحتمل أن يحصل نادي كرة السلة الأمريكي "فينيكس صانز" في دوري السلة الأمريكي للمحترفين"إن بي إيه" قريباً على دعم أحد الشخصيات السياسة، وفق ما نقلت مجلة "بيلد" الألمانية عن أحد الصحفيين الأمريكيين.

وكشف الصحفي الأمريكي الشهير المختص في مواضيع الرياضة، بيل سيمونز، من خلال مدونته الصوتية عن أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما (61 عاماً) ينتمي إلى مجموعة من المستثمرين مهتمون بشراء نادي " فينيكس صانز" الذي تتراوح قيمته المالية بين 2.5 إلى 4 مليارات دولار، بحسب مجلة "فوربس" الأميركية.

وقال الصحفي الأمريكي، بيل سيمونز، أن المستثمرين يودون بالتأكيد جعل أوباما واجهة لهم. وتابع سيمونز: "هذا من شأنه أن يمنحهم واجهة مهمة".

المالك الحالي للنادي، روبرت سارفر،(60 عاماً)، تم إيقافه لمدة عام مع تغريمه مبلغ 10 ملايين دولار على خلفية تحقيق يتهمه العنصرية والسلوك غير اللائق. وذكر أن سارفر قد خلق بيئة عمل سامة في النادي.

ولم يكشف بعد عن أسماء المشاركين ضمن مجموعة المستثمرين المحيطة بالرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما . غير أن تقارير إعلامية تحدثت عن ما وصفته بـ "أكبر عملية بيع أحد الأندية في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين" وبمبلغ قدره أربعة مليارات دولار. وكان بيع نادي "بروكلين نتس" بقيمة 2.4 مليار دولار يحمل هذا الرقم القياسي حتى الآن.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ليس أول رئيس أمريكي يحصل على أسهم في أحد الأندية الأمريكي، إذ سبق وأن حصل جورج دبليو بوش (76)، الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية من الفترة ما بين عام2001 إلى عام 2009 ، على أسهم في فريق "تكساس رينجرز" للبيسبول، ما بين عام1989إلى عام 1998.

إ.م