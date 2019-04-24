 تقرير أمني: المتطرفون يتنافسون على النفوذ في بريمن | أخبار | DW | 24.04.2019

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أخبار

تقرير أمني: المتطرفون يتنافسون على النفوذ في بريمن

أفاد تقرير لجهاز الاستخبارات الداخلية أن عدد السلفيين الخطيرين أمنيا ارتفع ولاية بريمن بغرب ألمانيا. وحسب التقرير الأمني فإن اليمنين المتطرف وكذلك المشهد اليساري المتطرف يزداد قوة في هذه الولاية الصغيرة.

Deutschland Kundgebung von Salafisten und Gegendemonstration | VERPIXELT (picture alliance/dpa/C. Jaspersen)

ارتفع عدد السلفيين في ولاية بريمن الألمانية العام الماضي إلى نحو 540 سلفيا. وقال وزير الداخلية المحلي للولاية، أولريش مويرر، اليوم الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2019) خلال عرض تقرير المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لعام 2018 إن عدد السلفيين زاد بواقع 40 فردا مقارنة بعام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن بريمن، وهي أصغر ولاية في ألمانيا من حيث المساحة، تعتبر معقلا للإسلاميين في ألمانيا. وقال مويرر إن السلفيين ليسوا جميعا داعمين للعنف أو لديهم استعداد للعنف، لكنهم تربة خصبة للتطرف وأعمال العنف.

ويقدر مويرر عدد السلفيين الخطيرين أمنيا ببضعة عشرات قليلة، مشيرا إلى أن التهديد الأمني، الذي يشكله الجناة أصحاب الدوافع الإسلامية لا يزال مرتفعا. وقال مدير المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور في بريمن، ديرك شيتكوفسكي: "يتعين أن نكون متيقظين".

مختارات

ويُنْظَر إلى السلفيين في ألمانيا عموما على أنهم تيار إسلامي شديد المحافظة، وأن أنصاره يرفضون أي شكل من أشكال الحداثة، وهدفهم هو تحويل نظام الدولة والمجتمع إلى مشروعهم، أي إنشاء دولة دينية إسلامية.

وبحسب موقع صحيفة "هامبورغر آبندبلات" فإن المشهد الإسلامي ليس هو فقط من يثير القلق لدى هيئة حماية الدستور في بريمن. فهناك أيضا التطرف اليميني. ويقول التقرير الحالي للهيئة: "المتطرفون اليمينيون ينجحون بشكل متزايد في التأثير على أجزاء من المجتمع، "إنهم يغذون مخاوف وقلق كثير من الناس".

وفي مرمى رقابة الهيئة يوجد خصوصا التنظيم الشبابي لحزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، الذي ينشر أنصاره المفاهيم السياسية الهادفة إلى استبعاد وحرمان الأجانب والمهاجرين والمختلفين سياسيا من أوضاعهم القانونية، وفقًا لمويرر.

وارتفع عدد الجرائم المصنفة كجرائم يمينية ذات دوافع سياسية من 110 إلى 152 في عام 2018، مقارنة بالعام السابق.

وفي مجال التطرف اليساري، تم تسجيل 119 جريمة في بريمن، منها 15 جريمة عنيفة. وفي العام السابق كان العدد 126، بما في ذلك 11 أعمال عنف. وقال شيتكوفسكي إن التيارات المتطرفة تؤثر على بعضها البعض وأضاف "مع نمو الإسلاموية، يزداد التطرف اليميني قوة، ومع صعود التطرف اليميني، هناك أيضًا مجموعة متنوعة من الأنشطة التي نربطها بمشهد التطرف اليساري".

ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ)

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


مختارات

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

حزب "البديل من أجل المانيا" أول حزب يميني شعبوي يدخل البوندستاغ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يصف بعض خبراء السياسة القياديين في الحزب بتوجهاتهم اليمينية المتطرفة أو اليمينية الأصولية أو الشعبوية، فهل هم كذلك؟ (31.10.2017)  

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