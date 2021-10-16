 تقرير أمنستي 2021: الحكومات استغلت الوباء والتقنيات لقمع المعارضين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.03.2022

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سياسة واقتصاد

تقرير أمنستي 2021: الحكومات استغلت الوباء والتقنيات لقمع المعارضين

في تقريرها السنوي لعام 2021 خلصت "أمنستي" إلى أن كثير من الحكومات استغلت الجائحة كذريعة لقمع المعارضين وتقييد أنشطة المجتمع المدني، كما تم توظيف التقنيات الحديثة لانتهاك حقوق الإنسان، لكن المنظمة رأت أن هناك بصيص أمل.

مكتب منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ تعرض للإغلاق (25/10/2021)

خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن العديد من الحكومات استخدمت وباء كورونا لقمع المعارضين وتقييد المجتمع المدني

 

"عام 2021 كان عاما مليئا بالوعود، لكن الواقع جاء بشكل مختلف تماما"، هكذا يلخص فيليب لوثر، المسؤول عن شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منظمة  العفو الدولية  (أمنستي) نتائج التقرير السنوي للمنظمة.

تبحث المنظمة كل عام التطورات الحقوقية في 154 دولة وتقدم رصدا شاملا لأهم الاتجاهات في وضع حقوق الإنسان حول العالم. في عام 2021 كان هناك أمل للناس في جميع أنحاء العالم "للخروج من الوباء بشكل عادل". لكن وحسب لوثر، المشارك في إعداد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، فإن الدول الأكثر ثراءً على وجه الخصوص منعت تصنيع و توزيع اللقاحات  على نطاق واسع. ويوضح التقرير أن "أقل من ثمانية بالمائة من سكان إفريقيا البالغ عددهم 1.2 مليار شخص هم من تم تطعيمهم بالكامل حتى نهاية العام، وهو أقل معدل في العالم وبعيدا عن هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 بالمائة من السكان."

مختارات

تعتبر "بيغاسوس" من أكبر فضائح التجسس في عصرنا. التجسس الرقمي خطر، ولكن لا حياد عنه، بحسب ما يرى كريستوفر نيرنغ في مقاله التحليلي.

بيد أن غياب اللقاح لم يكن الشيء الوحيد الذي ترك خيبة أمل في عام 2021، إذ تظهر الدراسة أن العديد من الحكومات استخدمت الوباء لقمع المعارضين وتقييد المجتمع المدني. وبهذا الخصوص يقول لوثر في حوار مع  DW "هذا الأمر ينطبق على جميع المناطق وهو أحد الأسباب التي جعلتنا نسلط الضوء عليه في تحليلنا الدولي. فبعض الحكومات استخدمت الوباء عمداً كذريعة لتقييد حرية التعبير". ومن الأمثلة على البلدان التي قمعت فيها الاحتجاجات وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان فيها للخطر، جاء ذكر كمبوديا وروسيا والصين والعديد من البلدان الأخرى.

وبعيدا عن كورونا أيضا تعرض المجتمع المدني حسب منظمة العفو الدولية للضغط، وهو ما تؤكده أيضا منظمات دولية أخرى على غرار منظمة "خبز للعالم" المسيحية غير الحكومية. وتقول زيلكه بفايفر رئيسة قسم حقوق الإنسان والسلام بالمنظمة في حديثها مع DW "هناك العديد من الاستراتيجيات التي تجعل من الصعب على المجتمع المدني العمل في مناطق مختلفة من العالم. وهذا الأمر يستهدف من جهة ناشطين كأفراد يتعرضون للتمييز والتهديد بل للاضطهاد وحتى القتل ". ومن جهة أخرى، هناك استراتيجية لخلق بيئة "تصعب باستمرار من عمل منظمات المجتمع المدني وهذا يصل إلى حد إغلاق المنظمات غير الحكومية، ونحن نرى ذلك مرارًا وتكرارًا." وكمثال على ذلك: إقدام رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا على إغلاق 25 منظمة غير حكومية. إحداها هي منظمة شريكة لـ"خبز للعالم".

اعتماد حكومات أيضا على التقنيات الرقمية لتضييق الخناق على المجتمع المدني

اعتماد حكومات أيضا على التقنيات الرقمية لتضييق الخناق على المجتمع المدني

توظيف التقنية الرقمية ـ سيف ذو حدين

إحدى الطرق التي تستخدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي جاءت في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية وأكدتها منظمة "الخبز للعالم"، هو الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا. ويصف لوثر هذا التطور بأنه "سيف ذو حدين" ويقول بهذا الخصوص "من الواضح أن السلطات تستخدم التكنولوجيا الرقمية في نواحي إيجابية عدة، ولكن الطريقة التي تستخدمها فيما يخص التأثيرات على حقوق الإنسان غالبًا ما تكون سلبية وتنفذ بشكل سري". ويضيف لوثر "في الكثير من الحالات تحاول الحكومات أيضا تعطيل أو التشويش على الأجهزة التي تسمح لمكونات المجتمع المدني بتبادل المعلومات فيما بينهم ونشرها بشكل أفضل".

ويستشهد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية على ذلك بالعديد من الأمثلة منها: أطول إغلاق للإنترنت عرفته منظمة العفو الدولية على الإطلاق والذي امتد من 4 أغسطس 2019 إلى 5 فبراير 2021 في جامو وكشمير شمال الهند وأيضا استخدام تقنية التعرف على الوجه في الاحتجاجات في موسكو والتي سهلت عملية الاعتقالات. بالإضافة إلى الاستخدام المفرط  لبرنامج التجسس بيغاسوس Pegasus ضد الصحفيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

ويوضح لوثر بالقول "شاهدنا كيف أن السلطات تقوم في وقت محدد وبطريقة تكتيكية بوقف الإنترنت لمنع الناس من تبادل معلومات عن احتجاجات محتملة أو لتنظيم أنفسهم للاحتجاج على القمع في البلاد. فالأمر ليس صدفة وإنما الهدف منه تكميم أفواه المجتمع المدني".

بدورها تؤكد زيلكه بفايفر من منظمة "الخبز للعالم" هذا الأمر، وتعتبر أن الإنترنت وسيلة مهمة لتنظيم المجتمع المدني وتعبئته، وتضيف بهذا الخصوص "لكن في الوقت ذاته نلمس أيضا أن الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة أصبحت تملك أجهزة رقمية متطورة وتنهج إجراءات مشددة ضد الحرية على الإنترنت من خلال الرقابة وإيقاف خدمات الإنترنت وأيضا من خلال المراقبة الجماعية. كما أن الإنترنت، وخاصة  وسائل التواصل الاجتماعي  تحولت أيضا إلى فضاء تنتشر فيه الكراهية والعنف بشكل كبير".

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كليك - بيغاسوس: عين الحكومات على المعارضة

الأمل قائما

بعد عام 2021 الذي تميز بالوباء، وتعرض فيه المجتمع المدني للضغوطات وأساءت فيه الأجهزة الحكومية استخدام سلطتها عبر الإنترنت أو غيره، يقدم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بصيص أمل، إذ جاء في مقدمة التقرير التي  كتبتها الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامارد "إذا كان أصحاب السلطة قد افتقروا في عام 2021 إلى الطموح والخيال الواسع لمحاربة أعظم أعداء للبشرية، فإن هذا الأمر لا ينطبق على الناس الذين كان ينبغي عليهم تمثيلهم".

ووفقا لذلك فقد خرج في عام 2021 الناس في 80 بلدا للشوارع للتظاهر من أجل حقوقهم، في روسيا والهند وكولومبيا والسودان ولبنان. وهو يعلمون أن التزامهم هذا يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى.

وبالنسبة لفيليب لوثر من منظمة العفو الدولية، ينبغي التركيز على شيء واحد في عام 2022 وهو: "يجب أن نبني على شجاعة هؤلاء المتظاهرين".

ليزا هينيل/هـ.د

  • An Amnesty International vigil in Porto demanding EU leaders protect human rights in India amid the COVID-19 crisis, May 2021

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    "آمنستي" تتذكر السجناء المنسيين

    في عام 1961 اعتُقل طالبان في العاصمة البرتغالية لشبونة لأنهما رفعا نخباً للحرية. لذلك، وبسبب تأثره بهذا الخبر، كتب المحامي البريطاني بيتر بينينسون مقالاً كان له أثر عالمي. طالب بينينسون في المقال بدعم كل من يتعرضون للملاحقة بسبب قناعاتهم. هذا المقال كان بذرة تكوين منظمة العفو الدولية "آمنستي"، التي ما تزال تناضل حتى اليوم ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

  • Mandela speaks in London in 2003

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة لإنقاذ الأرواح

    في البداية، ركزت منظمة العفو الدولية على الدفاع عن السجناء السياسيين غير المتورطين في العنف. تلقى العديد من النشطاء السياسيين، من بينهم نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وأليكسي نافالني في روسيا، لقب "سجناء الرأي". أضافت المنظمة فيما بعد إلى نشاطاتها الاحتجاج على استخدام التعذيب وعقوبة الإعدام.

  • Protesters dressed like Guantanamo Bay inmates in orange prison with black hoods over their heads walk across a street with the US Capitol in the background

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة ضد التعذيب

    عندما أطلقت المنظمة حملتها العالمية الأولى ضد استخدام التعذيب في سبعينات القرن الماضي، كان كثير من جيوش العالم تستخدمه، وبشكل مستمر مع السجناء السياسيين. ساهمت هذه الحملة في رفع مستوى الوعي وساعدت على اعتماد قرار الأمم المتحدة ضد استخدام التعذيب، الذي وقعت عليه أكثر من 150 دولة حتى الآن.

  • A man carrying a child past piles of debris and damaged buildings in the northern Syrian city of Raqqa

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    تحقيقات في ساحات الحروب

    تبني منظمة العفو الدولية حملاتها على التحقيقات التي يجريها تشطاؤها. في ساحات الحروب، حيث يكون المدنيون في أضعف موقف أمام الجيوش والمليشيات، من المهم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل محاسبة مجرمي الحرب. تحتفظ المنظمة بسجل متاح للعامة يوثق جرائم الحرب التي ترتكبها كل من روسيا والنظام السوري والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

  • An Amnesty International activist holds a homemade replica missile bearing the message 'Made in Britain, destroying lives in Yemen'

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    عمل دؤوب لوقف تدفق الأسلحة

    تسعى منظمة العفو الدولية أيضاً إلى وقف تصدير الأسلحة إلى مناطق الحروب والصراعات، حيث تُستخدم ضد المدنيين. وبالرغم من وجود اتفاقية دولية لتنظيم تجارة السلاح حول العالم، إلا أن بيع وشراء الأسلحة ما يزال في ازدياد. بعض أكبر مصدري السلاح حول العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية، بينما لا تلتزم دول كثيرة بها.

  • Activist places a bouquet of parsley in front of a gate in Argentina in 2020

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة من أجل إجهاض آمن وقانوني

    يشمل عمل منظمة العفو الدولية المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال ودعم مجتمع الميم. تعرضت "آمنستي" لانتقادات الحكومات والمؤسسات الدينية بسبب دعمها لحقوق مثل حق الإجهاض. في الصورة وضع نشطاء في الأرجنتين أكاليل من البقدونس وأعشاب أخرى تستخدم في تحفيز الإجهاض أمام بوابة مبنى البرلمان في العاصمة بوينس آيرس.

  • An Amnesty International activist with his hands fake tied by a rope holds a banner with the organization's name

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    شبكة عالمية مزدهرة

    منذ بدايتها في الستينات، نمت "آمنستي" إلى شبكة عالمية تضم من النشطاء الذين، بالإضافة إلى مشاركتهم في حملات تضامن دولية، يعملون من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في دولهم. حالياً تضم المنظمة ملايين الأعضاء والداعمين حول العالم، ونجحت في إنقاذ آلاف السجناء من الموت والاحتجاز. إعداد: منير غائدي/ ي.ب


 

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