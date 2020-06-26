 تقرير أممي يتهم دمشق و″هيئة تحرير الشام″ بجرائم حرب في إدلب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2020

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أخبار

تقرير أممي يتهم دمشق و"هيئة تحرير الشام" بجرائم حرب في إدلب

أفاد تقرير للأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في إدلب السورية الخاضعة لسيطرة فصائل جهادية وأخرى مدعومة من تركيا تعرّضت لهجوم واسع شنّته قوات النظام أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري.

أحد مستشفيات إدلب طاله الخراب بسبب القصف

تعرّضت 17 منشأة طبية للقصف في إدلب بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر و30 نيسان/أبريل

قال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا باولو بينيرو الثلاثاء (السابع من تموز/يوليو 2020) إن "أطفالاً تعرّضوا للقصف في مدرسة، وأهلا تعرّضوا للقصف في سوق ومرضى قُصفوا في المستشفيات وعائلات بأكملها قُصفت فيما كانت تفرّ".

ويشمل التقرير الفترة الممتدة من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر حتى 30 نيسان/أبريل الفائت ويوثّق 52 هجوماً استناداً إلى قرابة 300 مقابلة وصور ومقاطع فيديو.

مختارات

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحدد لأول مرة المسؤولية عن هجمات شنت في سوريا. حيث ذكر تقرير جديد أن سلاح الجو السوري استعان بطائرات في إسقاط قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على قرية في محافطة حماة، عام 2017. (08.04.2020)

قال وزير الخارجية الأمريكي إن أسماء الأسد "أصبحت من أشهر المتربحين من الحرب في سوريا". وفي إطار قانون قيصر، فرضت واشنطن عقوبات على الرئيس السوري وزوجته وكيانات وأشخاص داعمين له، متعهدة بمواصلة الضغط على الأسد ونظامه. (17.06.2020)

قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت 18 هجوماً شنّتها قوات النظام السوري والقوات الروسية على مرافق طبية وتعليمية خلال العام الأخير في شمال غرب سوريا، محذّرة من أنها ترقى إلى "جرائم حرب". (11.05.2020)

وشنّت قوات النظام مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019 بدعم روسي هجوماً واسعاً على إدلب ومحيطها تسبب خلال ثلاثة أشهر بنزوح نحو مليون شخص وفق الأمم المتحدة.

وانتهى الهجوم بوقف إطلاق نار أعلنته روسيا وتركيا وبدأ تطبيقه في 6 آذار/مارس. وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مع فصائل متشددة وأخرى مقاتلة أقل نفوذاً على نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها.

ووفقاً للتقرير الذي تم نشره عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن الأهداف المدنية كانت تتعرض للقصف من الجو ومن البر. وأضاف التقرير أن القوات الحكومية استخدمت أيضاً الذخائر العنقودية، لافتاً إلى أن مثل هذه الهجمات يرقى إلى جرائم حرب.

وجاء في التقرير "خلال هذه العملية العسكرية، انتهكت القوات الموالية للنظام والجماعات التي تصنّفها الأمم المتحدة إرهابية بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين".

وبحسب اللجنة، تعرّضت للقصف بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر و30 نيسان/أبريل، 17 منشأة طبية و14 مدرسة وتسع أسواق و12 منزلاً في هجمات نفّذت غالبيتها الساحقة القوات الموالية للنظام وحليفتها روسيا. وقُتل حوالى 676 مدنياً.

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أيضاً "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة متشددة تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية "بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو". وأضافت أن مقاتلي الهيئة، التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، عذبوا وأعدموا معتقلين.

ع.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Syrien Angriffe in der Provinz Idlib (picture-alliance/AA/I. Idilbi)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    قتلى بين الطرفين

    دق كل من النظام السوري وتركيا ناقوس الخطر بعد أن ثار غضب الأخيرة لمقتل 8 أتراك؛ من بينهم خمسة جنود في قصف طال موقعين لها خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، لترد أنقرة بقصف مواقع سورية موقعة 13 قتيلاً. وأسفرت الغارات السورية عن ارتفاع عدد القتلى الأتراك، ليبلغ حتى هذه اللحظة 14 شخصاً.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (picture-alliance/AA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    نقاط مراقبة تحت المراقبة!

    تخضع ثلاث نقاط مراقبة تركية لحصار من النظام السوري، ويشار إلى أن تركيا تملك اثنتي عشر نقطة مراقبة في إدلب، وذلك بموجب اتفاق روسي تركي يعود لعام 2018. وقد أجج الصراع على النقاط التركية المحاصرة الخلاف بين الطرفين.

  • Syrien Hubschrauber geht in Flammen auf (picture-alliance/AP Photo/G. Alsayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    إسقاط طائرة هليكوبتر تعود للجيش السوري الحكومي

    في الحادي عشر من الشهر الحالي سقطت مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري أثناء تحليقها في سماء إدلب، مما أدى إلى مقتل عسكريين سوريين. واتهمت وسائل إعلام تركية الفصائل السورية بهذا. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري إصابة "إحدى طائرات الهليكوبتر العسكرية بصاروخ معاد " فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي.

  • Syrien Idlib Maarat al-Numan Soldaten (picture-alliance/Photoshot/Maher)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تقدم على الطريق الدولي

    تركز تقدم جيش النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي المجاور، حيث يمر طريق "إم 5" الدولي، فارضاً سيطرته على عدة بلدات وقرى. ويشكل الطريق أهمية استراتيجية إذ يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية في حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze ( Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تعزيز تركي

    قامت القوات التركية بتعزيز نقاط المراقبة التابعة لها بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز"، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة. تضمنت التعزيزات عربات عسكرية مختصة بالتشويش الراديوي، وسيارات إسعاف عسكرية مدرعة.

  • Syrien | Umgesiedelte syrische Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    النزوح الأكبر

    أدى تصاعد العنف بين الطرفين إلى موجة نزوح كبيرة، وصلت إلى 700 ألف سوري حتى اللحظة، وذلك هروباً من 200 ضربة جوية نفذها طيران النظام السوري في منطقة إدلب، كما ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري. فيما وصفتها الأمم المتحدة بـ"أسوأ موجة نزوح منذ بدء الحرب".

  • Syrien Flucht vor dem Krieg in Idlib (Getty Images/AFP/R. Al Sayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    وضع مأساوي!

    يعاني النازحون من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، دون مكان مبيت يأويهم، مع تعاظم الوضع المأساوي في المحافظة التي تصل نسبة النازحين فيها إلى 40% من السكان، خاصة بعد سيطرة النظام السوري على الممرات الإنسانية التي كانت تزودهم بمساعدات الطوارئ الدولية؛ بما فيها الغذاء.

  • Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister (DHA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    "على الناتو التدخل"

    طالبت تركيا من خلال وزير دفاعها خلوصي آكار، بتدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهدف وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب. وكان أردوغان أعلن في وقت سابق عن "مواصلة الرد" على أي هجمات سورية، مهدداً بعملية واسعة في المحافظة إن لم تتوقف القوات السورية عن زحفها.

  • Donald Trump und Robert C. O'Brien (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    البيت الأبيض: لا تدخل عسكري في إدلب

    جاء الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في إدلب عن طريق مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والذي أكد عدم وجود نية للتدخل العسكري في المحافظة، بينما ذكرت مصادر أمريكية أخرى أن واشنطن تفكر في دعم العسكريين الأتراك عبر تقديم معلومات استخباراتية ومعدات عسكرية، مؤكدة وقوفها إلى جانب تركيا.

  • Russland Präsident besucht Cherepovets (picture-alliance/Zuma/Kremin Pool/E. Biyato)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    موسكو في كفة الميزان الأخرى

    اعتبر دبلوماسيون روس أنّ الأحداث في إدلب تؤثر سلباً على العلاقات الروسية التركية، فيما ذكر الكرملين في عدة مناسبات سياسية أنه لا يمكن لموسكو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هجمات المسلحين ضد النظام السوري. إعداد مرام سالم


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