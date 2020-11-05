 تقرير أممي: ارتفاع مأساوي لجرائم اغتصاب واختطاف الأطفال في العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير أممي: ارتفاع مأساوي لجرائم اغتصاب واختطاف الأطفال في العالم

تقرير أممي صادم، يوثق لارتفاع مأساوي لعمليات الاغتصاب والاختطاف بحق الأطفال حول العالم في العام الماضي. ومنظمة حقوقية تنتقد تقرير الأمم المتحدة وتعتبره "غير مكتمل" و"مشجع على الإفلات من المحاسبة".

أطفال سوريا أكثر المتضررين من النزاع المسلح المستمر لأزيد من عشر سنوات.

أطفال سوريا أكثر المتضررين من النزاع المسلح المستمر لأزيد من عشر سنوات.

في عام الجائحة 2020 ارتفع بشكل مأساوي عدد الأطفال ضحايا الاغتصاب أو الاختطاف حول العالم، وفق تصريحات فيرجينيا غامبا، المفوضة الأممية للدفاع عن الأطفال في مناطق النزاعات عند حديثها عن التقرير السنوي الصادر عن الأمم المتحدة والذي خلص إلى أن مستوى هذا الارتفاع وثّق لتصاعد فيما يتعلق بعمليات الاختطاف بمعدل "تسعين بالمائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بمعدل سبعين بالمائة".

ويشير التقرير أن 8521 طفلا تم تجنيدهم في العام الماضي في صراعات شتى بأنحاء العالم، بينما قتل نحو 2700 طفلا وأصيب 5748 آخرون في تلك الصراعات.

وتحقق التقرير من انتهاكات تم ارتكابها ضد 19379 طفلا في 21 صراعا. وسجلت معظم الانتهاكات في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا واليمن وميانمار.

إلى ذلك انتقدت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة بقوة، عدم إدراج إسرائيل والسعودية على قائمة التقرير السوداء رغم أن "الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في حقهم موثقة" وفق المنظمة الحقوقية التي أعلنت أن "أنطونيو غوتيريش فشل مرة أخرى في إسناد قائمته على أدلة الأمم المتحدة، ما يمثل خيانة للأطفال وتشجيعا للإفلات من العقاب".

"القائمة السوداء" مصدر جدل

يذكر أن التقرير شمل قائمة سوداء القصد منها أن تكون قائمة عار لأطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تطبيق إجراءات حماية الأطفال.

ولوقت طويل كانت القائمة مثار جدل ويقول دبلوماسيون إن كلا من السعودية وإسرائيل مارست ضغطا في السنوات الماضية في محاولة للبقاء خارج القائمة. ولم تظهر إسرائيل في القائمة في أي وقت في حين تمّ رفع التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة 2020 بعد عدة سنوات من ظهوره بها للمرة الأولى لقتل وإصابة أطفال في اليمن.

مشاهدة الفيديو 03:31

أطفال مسجونون مع أمهاتهم المتهمات في تركيا

وفي مسعى لإخماد الجدل حول التقرير، جرى تقسيم القائمة السوداء التي أصدرها غوتيريش في عام 2017 إلى فئتين، تحدد الأولى الأطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال بينما تشمل الأخرى الأطراف التي لم تفعل ذلك.

ولم تشهد القوائم التي صدرت في التقرير الأخير تغييرات تذكر. والأطراف الحكومية الوحيدة المدرجة في القائمة لعدم اتخاذ تدابير هي جيش ميانمار، بسبب قتل الأطفال وتشويههم وممارسة العنف الجنسي ضدهم بالإضافة إلى قوات الجيش النظامي السوري، لتجنيد الأطفال وقتلهم وتشويههم وممارسة العنف الجنسي ضدهم والهجمات على المدارس والمستشفيات.

و.ب/ م.س (د ب أ، رويترز)

 

مشاهدة الفيديو 01:46

الولايات المتحدة ومعاناة أطفال النزوح

مختارات

"طفلة المعادي".. كيف يمكن مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال؟

أثارت حادثة الاعتداء الجنسي على طفلة حي المعادي الراقي بمصر زوبعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية. ومرة أخرى يطالب حقوقيون وناشطون بإيجاد حلول جذرية لمثل هذه الجرائم. فكيف يمكن حماية الأطفال وردع المجرمين؟  

هكذا تضيع حقوق المرأة والطفل بسبب "الزواج الإسلامي" في ألمانيا!

تختلف الدول ذات الغالبية المسلمة حول "الزواج الإسلامي"، ففيما يعترف بعضها به ألغته أخرى وباتت تعترف بالزواج المدني فقط، كحال دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا. فما هي مخاطر الزيجات الإسلامية في ألمانيا على حقوق أفراد الأسرة؟  

مواضيع ذات صلة

Jemen Kindersoldaten

دراسة حقوقية: أطفال يقتلون ويُقتلون بأسلحة ألمانية 05.11.2020

أظهرت دراسة أن أسلحة ألمانية تُستخدم في بلاد عديدة، يجند فيها أطفال أو يموت فيها أطفال بسبب الحروب، مثل اليمن. ورداً على ذلك دعت المعارضة الألمانية الحكومة إلى تقييد الصادرات وإصدار قانون للرقابة على تصدير الأسلحة.