تقرير أممي: ارتفاع عدد اللاجئين حول العالم إلى 122 مليونا

كشف تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين على مستوى العالم تجاوز 122 مليون شخص في عام 2024، وأن أوروبا لا تتحمل أكبر التحديات التي تفرضها تحركاتهم بسبب الحروب والنزاعات.

أشارت إحصائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأحد (29 ديسمبر/ كانون الأول 2024) إلى أن عدد اللاجئين على مستوى العالم تجاوز 122 مليون شخص في عام 2024، وهو عدد يزيد عن عددهم في العام الماضي.

ونقل بيان عن بيتر رونشتروت-باور، المدير الوطني للمفوضية في ألمانيا، قوله في بون إن "الأرقام صادمة، ولكن وراء كل رقم هناك إنسان يأمل في الأمان والمستقبل. واجبنا المشترك أن نوفر الحماية وآفاقا مستقبلية لهؤلاء الأشخاص".

ووفقا للتقرير السنوي للشريك الألماني للمفوضية، فإن عدد اللاجئين على مستوى العالم كان بلغ 117.4 مليون شخص في عام 2023. ويرجع ارتفاع الأعداد بالدرجة الأولى إلى فرار العديد من الأشخاص من السودان بسبب الحرب الأهلية، ولفت البيان إلى أن أكثر من 11.8 مليون شخص اضطروا إلى الفرار منذ تصاعد العنف في أبريل/ نيسان 2023.

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وأضاف البيان أن الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار أسهمت أيضا في ارتفاع عدد اللاجئين. وذكر البيان أن الصراع في قطاع غزة وفي لبنان أدى إلى تهجير أكثر من 1.7 مليون شخص قسرا.

ووصفت المنظمة التي تتخذ من مدينة بون الألمانية مقرا لها، هذه الأرقام بأنها "صادمة"، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تمثل أشخاصا يأملون في الحصول على الحماية والأمان ومستقبل أفضل.

وأشار تقرير المنظمة أن أوروبا لا تتحمل أكبر التحديات التي تفرضها تحركات اللاجئين. ومن بين أكثر من 122 مليون نازح في جميع أنحاء العالم، هناك 58 بالمائة من النازحين داخل حدود دولهم ويعتبرون نازحين داخلياً.

ويعيش 71 بالمائة من جميع اللاجئين في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، ويسعى 69 بالمائة منهم إلى الحصول على الحماية في البلدان المجاورة.

وفي الوقت نفسه أكد رونشتروت-باور بالقول: "لقد أظهر لنا عام 2024 مرة أخرى القوة والمرونة التي يظهرها اللاجئون كل يوم. وعلى الرغم من الحرب والاضطهاد وفقدان وطنهم، فإنهم يواجهون قدرهم بشجاعة".

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، ك ن أ)