 تقرير: أمريكا والصين والسعودية الأكثر انفاقا على التسلح عام 2018 | أخبار | DW | 29.04.2019

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أخبار

تقرير: أمريكا والصين والسعودية الأكثر انفاقا على التسلح عام 2018

كشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، مدفوعًا بشكل رئيسي من أمريكا والصين والسعودية. فيما خرجت روسيا من صفوف الخمسة الأوائل.

Frankreich, Straßburg: Symbolbild: EU erhöht Militärausgaben Kampfpanzer Leopard 2 (picture-alliance/dpa/P. Steffen)

جاء في تقرير سنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، الذي نشر اليوم (الاثنين (29 إبريل/نيسان)، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ في عام 2018 أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، مدفوعا بشكل أساسي من الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية. فيما خرجت روسيا من صفوف الخمسة الأوائل في مجال زيادة الإنفاق العسكري لأول مرة.

وقدر معهد الأبحاث ومقره العاصمة السويدية أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2018، بزيادة 2.6 بالمئة عن عام 2017. ووفقا للمعهد فإن هذا يعني أن نصيب كل فرد على مستوى العالم من هذا المبلغ الإجمالي يصل إلى 239 دولارا للشخص الواحد.

ولا تزال الولايات المتحدة تعتبر أكبر منفق في العالم بقيمة 649 مليار دولار، بزيادة عن العام السابق بأكثر من 4 بالمئة.

وقالت أودي فليورانت، مديرة برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: "الزيادة في الإنفاق الأمريكي كانت مدفوعة بتنفيذ برامج جديدة لشراء الأسلحة في عام 2017 في ظل إدارة الرئيس ترامب".

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن نصيب الولايات المتحدة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بلغ 36 بالمئة في عام 2018، مشيرا إلى أنها أنفقت ما يقرب من إجمالي ما أنفقته الدول الثمانية الكبار التالية لها في القائمة، ومع ذلك، فإن إنفاق الولايات المتحدة لا يزال أقل بنحو الخمس عن أعلى مستوى إنفاق لها والذي كان في عام 2010.

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وجاءت الصين في المركز الثاني بإنفاق عسكري يقدر بنحو 250 مليار دولار، أي ما يعادل 14 بالمئة من الإنفاق العالمي. وارتفع إنفاق الصين بنسبة 5 في المئة في عام 2018، وهو ما يمثل أدنى زيادة سنوية للصين منذ عام 1995 وهو ما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال الدكتور نان تيان الباحث في معهد سيبري إن "النمو في الإنفاق العسكري الصيني يتبع النمو الاقتصادي العام للبلاد".

من جانب آخر، ظلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بمبلغ 67.6 مليار دولار، على الرغم من خفضها الإنفاق بنسبة 6 بالمئة مقارنة بعام 2017، وتلاها الهند وفرنسا، حيث ارتفع الإنفاق في الهند للعام الخامس على التوالي، مدفوعًا بشكل أساسي بالتوترات مع الصين وباكستان، وفقًا لمعهد الأبحاث.

ويمثل إجمالي انفاق الدول الخمس الأولى في القائمة 60 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي. فيما تراجعت روسيا إلى المركز السادس، بإنفاق يقدر بنحو 61.4 مليار دولار. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي لا تكون فيها روسيا ضمن الخمسة الكبار في قائمة الإنفاق العسكري منذ عام 2006. وأضاف المعهد أن الإنفاق الروسي لا يزال أعلى بمقدار الربع مقارنة بعام 2009.

وتتضمن قائمة الدول العشر الأكثر إنفاقا أيضا كل من بريطانيا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية. ووفقا لمؤشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فإن الاتجاه العام هو خفض حصة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي في جميع المناطق منذ عام 1999.

وقال المعهد إن ست من بين الدول العشرة التي يمثل فيها الإنفاق العسكري الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي - والذي يطلق عليه أيضا "العبء العسكري" - تقع في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المعهد أنه يفتقر إلى البيانات من عدة دول بما فيها سوريا والإمارات وقطر واليمن. لكن استنادا إلى البيانات المتاحة، بلغ متوسط العبء العسكري في الشرق الأوسط 4.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/د.ب.أ)

  • Eröffnung der IDEX in Abu Dhabi

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    شهد الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفاعا بزيادة 5.2 بالمئة في العام 2014 عن العام الذي سبقه، لتصل المبالغ المرصودة لشراء أسلحة الى 196 مليار دولار.

  • Bundeswehr Einsatz in Afghanistan Archiv 2010 bei Kundus

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    مع الطلب المتزايد للصين وروسيا وأوربا الشرقية على التسلح. بلغ الإنفاق العسكري العالمي لعام 2014 حسب إحصاءات معهد ستوكهولم 1776 مليار دولار.

  • Sicherheitsvorkehrungen in Mekka vor Pilgerfahrt ARCHIVBILD 2003

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. وذلك في قائمة الدول الخمس عشرة الأكثر تسلحا.

  • Saudi Arabien Soldaten Archivbild 2010

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    بيانات معهد ستوكهولم رصدت زيادة مقدارها 17 بالمئة في العام 2014 على الإنفاق العسكري السعودي مقارنة بالعام السابق بمبلغ إجمالي يصل إلى 80.8 مليار دولار.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 Weltumrundung Testflug

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الرابعة عشر، حيث أنفقت ما قيمته 22.8 مليار دولار على التسلح في عام 2014.

  • Symbolbild US Präsenz am Persischen Golf

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    الإنفاق العسكري لمنطقة الشرق الأوسط شهد زيادة قدرها 57 بالمئة في الاعوام المحصورة بين 2005 و2014. حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية على زيادة التسلح.

  • Irak Tikrit Offensive gegen IS

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    وزاد كل من لبنان والعراق من نفقاتهما بنسبة 15%، بينما خفضت عمان النفقات بنسبة 20%. وكان هناك نقص في البيانات بالنسبة لعدة دول في المنطقة بينها قطر وسوريا وإيران.

  • Kamerunische Soldaten an der Grenze zu Nigeria Archiv 12.11.2014

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    وظلت أفريقيا المنطقة صاحبة أعلى زيادة في الإنفاق العسكري، حيث تصدرت الجزائر وأنغولا المنتجتان للنفط والغاز قائمة النفقات في تلك المنطقة. إعداد : علاء جمعة

    الكاتب: إعداد: علاء جمعة


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