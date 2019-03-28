 تقرير ألماني: العراق مستعد لمحاكمة معتقلي ″داعش″ بشروط | أخبار | DW | 30.03.2019

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أخبار

تقرير ألماني: العراق مستعد لمحاكمة معتقلي "داعش" بشروط

تحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" المئات من مقاتلي "داعش" الأوروبيين، بينهم عشرات الألمان. والعراق يريد استلامهم ومحاكمتهم في بغداد، وفق معلومات القناة الثانية في التلفزة الألمانية (ZDF)، مقابل تحمل الغرب لتكاليف المحاكمة.

Syrien, Baghouz: Männer, die verdächtigt werden, IS Kämpfer zu sein zu sein werden von der SDF durchsucht (Getty Images/AFP/B. Kilic)

رجال اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز يشتبه بأنهم من مقاتلي تنظيم "داعش".

قالت القناة التلفزيونية الألمانية الثانية "ز.د.ف" إن حوالي 800 من مقاتلي داعش تم اعتقالهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك مع تنظيم "داعش" وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرته في الأشهر الأخيرة، بينهم 56 مواطنا ألمانيا. وتقول معلومات القناة التلفزيونية الألمانية الثانية إن العراق مستعد لاستلام هؤلاء المقاتلين المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية ومحاكمتهم في العراق مقابل تحمل الدول الأوروبية والولايات المتحدة تكاليف المحاكمة.

مختارات

طلب واشنطن من أوروبا استرجاع مواطنيها المقاتلين لدى داعش والمعتقلين في شمال سوريا لدى القوات الكردية وضع الساسة الأوروبيين في موقف حرج وأطلق نقاشا ساخنا. أدهم مناصرة وحسن حسين يناقشان ضيفيهما هذا الملف الشائك. (20.02.2019)

تشهد ألمانيا سجالا حادا حول كيفية التعامل مع عودة الجهاديين من حاملي الجنسية الألمانية الذين اعتقلوا أثناء المعارك مع "داعش". والانقسام سيد الموقف حتى بين الوزير الاتحادي ووزراء داخلية الولايات. فما أبرز ما يطرحه هؤلاء؟ (20.02.2019)

وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة عرضت على بغداد مبلغ ملياري دولار كحافز للقيام بمحاكمة مقاتلي "داعش" المعتقلين. فيما تطالب بغداد ألمانيا بمساعدات اقتصادية متنوعة مقابل محاكمة مواطنيها المعتقلين الذين كانوا يقاتلون ضمن صفوف تنظيم "داعش".

في غضون ذلك يدور جدل حول مدى قانونية محاكمة العراق للمقاتلين الأجانب على أرضه، إذ هناك من يعتقد أن العراق هو المكان الصحيح لمحاكمة هؤلاء "الداعشيين"، لأن معظم الجرائم قد حدثت على أرض العراق أو في الجارة سوريا، حيث تكون إجراءات توفير الأدلة ومؤشرات تأكيد التهم الموجهة إلى الجهاديين الأوروبيين أسهل وأكثر قربا إلى الواقع. فيما يقول مراقبون آخرون إن ذلك أمر غير ممكن لأن كل من يحمل جوازا ألمانياً له الحق في محاكمة قانونية داخل ألمانيا، إذا دخل الأراضي الألمانية. لكن المحاكم الألمانية، وأيضا كل محاكم الدول الغربية ستكون عاجزة عن توفير أدلة دامغة لإدانة المتهمين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل أو الإبادة الجماعية أو الاغتصاب.

وحسب معلومات صحافية للقناة الألمانية، فإن الدول الغربية عموما وألمانيا خصوصا تميل كثيرا إلى دفع العراق لإجراء المحاكم على أراضيه.

ح.ع.ح/أ.ح

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    بالقرب من مدينة الموصل العراقية تقف المقاتلة الكردية حسيبة ناوزاد وبيدها منظار تراقب من خلاله عن كثب الوضع على خطوط الجبهة التي تفصل بين المناطق الكردية وتلك التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). يأتي ذلك فيما يواصل الأكراد والجيش العراقي تقدمهم على حساب الإرهابيين.

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    حسيبة ناوزاد ترصد تحركات العدو قبل أن تعطي الإشارة لزميلتها المقاتلة الأزيدية أسيما داهر (الثالثة على اليمنين) ومقاتلات أخريات بإطلاق النار على الإرهابيين. وبما أنه لا يمكن قتال جهاديي "داعش" فقط عبر الغارات الجوية، فإن الأزيديات والكرديات يشكلن رأس الحربة على الأرض.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    وحتى تتمكن المقاتلة الكردية من إصابة هدفها يجب ألا يحجب أي شيء نظرها، لذلك تقوم بلف شعرها وربطه جيدا حتى لا تسقط أي خصلة على وجهها. هذا "المظهر العسكري" الذي أحيانا ما تدرجه بعض دور الأزياء الغربية في تصاميمها، فإنه يعكس واقعا مرا في العراق وكذلك في سوريا.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    أسيما داهر خلال استراحة محارب. على ذراعها تحمل دبا أحمرا. ربما كرمز لزمن السلام الذي انتهى فجأة في صيف عام 2014 عندما هاجم تنظيم "الدولة الإسلامية" المناطق الأزيدية. عندها بدأت معاناة العديد من الأزيديات اللواتي وجدن أنفسهن مجبرات على توديع وترك كل ما هو غال ونفيس.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    تنظيم "داعش" لم يرأف حتى بحال الأكثر ضعفا ووهنا. مئات الآلاف وجدوا أنفسهم في صيف عام 2014 مجبرين على الفرار من بطش وهمجية الجهاديين. هذه الصورة، التي تظهر شيخا عجوزا يستند إلى امرأتين، جابت العالم كله كرمز لمعاناة الأزيديين.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    هذه الفتاة الأزيدية، التي لا تريد الكشف عن وجهها، تعرضت في صيف عام 2014 للاختطاف قبل أن تجبر على الزواج قسرا من أحد مقاتلي "داعش". وبعدها بشهرين تمكنت الفتاة الأزيدية، التي لم يتجاوز عمرها الـ15 عاما، من الفرار من قبضة التنظيم الإرهابي. واليوم ها هي تعيش بين أهلها وذويها وتروي ما تعرضت له من مآس يكاد اللسان يعجز عن وصفها.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    ظلت مدينة كوباني الكردية (عين العرب)، الواقعة شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، لأشهر عدة وهي تحت حصار مقاتلي "داعش". حينها استبسل الأكراد في الدفاع عن مدينتهم قبل أن يتمكنوا –وبدعم من الطائرات الحربية الأمريكية – من تحريرها من قبضة الإرهابيين الذين تركوا كوباني خرابا ودمارا.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    تنظيم "داعش" يحارب كل من يخالفه في إيديولوجيته. كما يستخدم التفرقة ويحاول نشر الكراهية وبث البلبلة بين الأطياف والأديان. بيد أن محاولاته لم تكلل دائما بالنجاح. والدليل على ذلك الصداقة التي تربط بين الكرديات والأزيديات اللواتي انتصرن – ولو رمزيا – على التنظيم الإرهابي.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    تنظيم "داعش" لم يهزم بعد عسكريا، إذ أنه لا يزال يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق. أما الكرديات والأزيديات فسيواصلن كفاحهن ضده، بعد أن لقنّه درسا بأن النساء لسن جاريات!

    الكاتب: كيرستن كنيب/ش.ع


مختارات

كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

قبل عامين شكلت مناطق الأزيديين بشمال العراق مسرحا لمأساة إنسانية يكاد لم يشهد لها مثيل منذ عقود، فقد تعرض الأزيديون لهجوم من قبل "داعش" الذي أسر واستعبد الكثيرات من بناتهم. واليوم تقف الأزيديات على الجبهة لمحاربة "داعش" (09.05.2016)  

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