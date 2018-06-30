 تقرير: ألمانيا مسؤولة عن فشل إعادة طالبي لجوء إلى دول الاستقبال الأولى | أخبار | DW | 01.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تقرير: ألمانيا مسؤولة عن فشل إعادة طالبي لجوء إلى دول الاستقبال الأولى

كشف تقرير صحفي أن عمليات إعادة طالبي لجوء من ألمانيا إلى دول كان قد تم تسجيلهم فيها بالفعل في الاتحاد الأوروبي، كثيرا ما تفشل بسبب مشكلات في ألمانيا. ومصر ترفض إستقبال مراكز لتجميع المهاجرين على أراضيها.

Mazedonien Stacheldraht an der Grenze zu Griechenland bei Gevgelija (Reuters/O. Teofilovski)


ذكر تقرير صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (الأحد الأول من يوليو/ تموز 2018) استنادا إلى رد الحكومة الاتحادية على سؤال من حزب اليسار الألماني المعارض، أن شركاء الاتحاد الأوروبي يمكنهم حاليا استقبال عدد من اللاجئين، الذين يمكن إبعادهم إلى دول استقبال ـأولى في الاتحاد الأوروبي، يزيد بالفعل على ما تسلمه إليهم ألمانيا.

وأوضح التقرير أن ألمانيا قدمت طلبات إعادة في 9233 حالة لإيطاليا حتى نهاية شهر أيار/ مايو من العام الجاري، ووافقت إيطاليا على الاستعادة في 8421 حالة، إلا أنها لم تتسلم سوى 1384 شخصا. وأوضح التقرير الصحفي أن الأمر ذاته حدث مع إسبانيا، إذ وافقت إسبانيا على 1255 طلب من طلبات الإعادة المقدمة من ألمانيا، ولكن لم يتم تسليم سوى 172 مهاجرا. وتم تقديم 1714 طلبا لليونان، وبعد الموافقة على 36 حالة لم يتم تسليم سوى 5 أشخاص، بحسب التقرير الصحفي.

Ägypten Angela Merkel & Abdel Fattah-al-Sisi (picture-alliance/Anadolu Agency/Egyptian Presidency)

لقاء ميركل والسيسي في القاهرة - أرشيف مارس آذار 2017

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال رفض مصر لأية مخيمات استقبال لاجئين أوروبية على أراضيها. وقال عبد العال لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (الأحد الأول من يوليو/ تموز 2018) "إقامة مراكز استقبال مهاجرين تابعة للاتحاد الأوروبي في مصر سيخالف القوانين والدستور الخاص ببلدنا".

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن بوضوح في شهر كانون أول / ديسمبر الماضي أن بلاده ضد أية مخيمات تجميع. وأكد رئيس البرلمان المصري أن القوانين المصرية لا تسمح بإقامة مخيمات لاجئين، لافتا إلى أنه يمكن لأي مهاجرين شرعيين الإقامة في البلاد حيثما يرغبون، ولا يمكن إجبارهم على البقاء في مراكز معينة.

من جهة أخرى، أشاد عبد العال بسياسة اللجوء التي تتبعها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي شملت أيضا تقديم مساعدات لدول أفريقية، وقال "حل مشكلة المهاجرين يتمثل -وفقا لرأيي- في تحسين الوضع في دول الموطن". يشار إلى أن المشاركين في القمة الأوروبية التي انعقدت في بروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين اتفقوا على دراسة إمكانية إقامة مخيمات استقبال في دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية-أي ربما في شمال أفريقيا- من شأنها توفير إقامة لأي مهاجرين يتم إنقاذهم من البحر.

مشاهدة الفيديو 24:30
بث مباشر الآن
24:30 دقيقة

مسائيةDW  :  خلاف داخل التحالف المسيحي الحاكم في ألمانيا بشأن اللجوء

وفي سياق متصل، أعلن مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتينغر أن المفوضية الأوروبية تبحث في أفريقيا عن دول تنشئ مخيمات استقبال للاجئين على أراضيها. وقال أوتينغر في تصريحات خاصة لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه زونتاغس 
تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد : "يستلزم ذلك اتفاقات شراكة مع دول في شمال أفريقيا تطل على البحر المتوسط مباشرة أو في منطقة الساحل". وأكد أن الأمر يتطلب وجود مبدأ عادل، يتم من خلاله إنهاء أذى المهربين، 
ولكن يجب ألا يؤدي هذا المبدأ إلى أعباء غير مقبولة بالنسبة للدولة الشريكة.
وبحسب معلومات الصحيفة الألمانية، تعتبر المفوضية الأوروبية إجراء مشاورات مع ليبيا ومالي والنيجر ونيجيريا أمرا ممكنا. ولكن أوتينجر نفسه لم يذكر أسماء أية دول.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    "آخر وجبة نقانق قبل الحدود" بهذه العبارة يروج مطعم أوكلاهوما لنفسه، وهو بالفعل يقدم اليوم البيرة والنقانق لمن يأخذ استراحة من السفر على الحدود الألمانية النمساوية. ولكن الأمر لم يكن كذلك في خريف 2015

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    ففي خريف 2015 لم تعد حركة السير عادية بين البلدين، وقطعت الشرطة الاتحادية الألمانية هذا الطريق الدولي لتنظيم عبور اللاجئين، وتحول مطعم أوكلاهوما إلى مركز لوجستي لتنظيم الحركة.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    على هذا المرج الأخضر بجانب المعبر الحدودي أمضى آلاف اللاجئين ساعات النهار الطويلة بانتظار تسوية أوضاعهم والسماح لهم بالعبور إلى ألمانيا، في ظل استنفار لبلدية فيغشايد الحدودية، وهي البلدة الألمانية الأٌقرب على هذا المعبر.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    وفي الليل كانت درجة الحرارة تقترب من الصفر في أوكتوبر 2015، وكان اللاجئون يمضون الليل في العراء لعجز بلدية فيغشايد الحدودية عن تأمين باصات لازمة لنقل 1200 لاجئ يعبرون يومياً عبر الحدود من النمسا إلى ألمانيا

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    اليوم لا أثر لكل ذلك، والطريق الدولي أصبح سالكاً، وحركة السير عادت إلى طبيعتها على هذا المعبر الحدودي، بعد مرور حوالي عامين على قدوم اللاجئين إلى هنا.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Koschyk)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    السيد يوزف لامبرزتزرفر عمدة بلدة فيغشايد يقول اليوم: "أتفهم الوضع الإنساني لكل شخص، ولكننا للأسف لا نستطيع إنقاذ العالم برمته". الكاتبة: ميسون ملحم


مختارات

"أزمة" النموذج الألماني: من فضيحة "العوادم" إلى الإقصاء من المونديال

يرى البعض في فلسفة كرة القدم الألمانية مرآة لنبوغ "النموذج الألماني" على جميع المستويات. وفي توصيف المانشافت بـ"الماكينات" إسقاط على جودة كل ما "صُنع في ألمانيا"، وبالتالي فإن نجاح أو تعثر للأول يؤثر بالضرورة على الثاني. (28.06.2018)  

ألمانيا وملف الهجرة.. داخل مقسوم وخارج مأزوم، فما الحل؟

خلدون زين الدين وحسن حسين يحاوران ضيفيهما حول أزمة الحكومة الألمانية بشأن الهجرة، حيث يتحدى وزير الداخلية المتشدد زيهوفرالمستشارة ميركل في موضوع طرد اللاجئين من على الحدود الألمانية ممن لهم تسجيل في دول أخرى. (28.06.2018)  

العائدون- من الاندماج في أوروبا إلى الاندماج في الوطن

عاد عدد كبير من اللاجئين العراقيين إلى بلدهم بعد رفض طلبات لجوئهم أو بسبب رغبة طوعية منهم للعودة. ألمانيا تتيح للعائدين طوعا مساعدات مالية وأيضا استشارية وفي بلدهم الأم تنتظرهم مساعدات أيضاً. (22.06.2018)  

معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

زيارة لمعبر فيغشايد الحدودي بين ألمانيا والنمسا للبحث عما بقي من موجة اللاجئين التي قدمت إلى ألمانيا في خريف 2015. (29.06.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW  :  خلاف داخل التحالف المسيحي الحاكم في ألمانيا بشأن اللجوء  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Stopp sexuelle Belästigung!

في القانون الألماني: حين تقول إمرأة "لا" فإنها تعني "لا" 30.06.2018

يمكن أن يكون تعريف التحرش الجنسي غير واضح للبعض. فمتى يعتبر تصرف ما تحرشاً جنسياً يعاقب عليه القانون الألماني؟ وكيف ينظر المُشرع في ألمانيا إلى ملامسة شخص أو التحرش به لفظيا؟

Australien Impfen gegen Gebärmutterhalskrebs

جهود حثيثة لتشجيع المهاجرين على التلقيح ضد الأمراض المعدية 01.07.2018

مع تزايد عدد حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا، يتم التلقيح ضد المرض الذي قد يؤدي إلى الوفاة. ويتعرض المهاجرون بشكل خاص لمخاطر الإصابة بالمرض، حيث تبين أنهم أقل تحصيناً ممن ولدوا في أوروبا.

Deutschland | Merkel trifft Seehofer im Kanzleramt

اجتماع أزمة بين ميركل وزيهوفر في مكتب المستشارية 01.07.2018

عقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعا مع وزير داخليتها وحليفها في الحكومة هورست زيهوفر بغية إيجاد حلول للخلاف بين الطرفين بشأن سياسة اللجوء، وقدمت ميركل بهذا الصدد اقتراحات جديدة للتشدد في مواجهة تدفق المهاجرين.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  