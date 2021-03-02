 تقرير: ألمانيا في صلب حملات دعائية روسية ″مضللة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.03.2021

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تقرير: ألمانيا في صلب حملات دعائية روسية "مضللة"

كشف تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي كيف تحولت ألمانيا إلى محور لجهود تضليل معلوماتية روسية في السنوات الأخيرة، وذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في التكتل.

قناة روسيا اليوم

التقرير رصد "حملات ممنهجة" على المستوى السياسي ومن خلال وسائل الإعلام القريبة من الكرملين

أفاد تقرير نشرته الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء (التاسع من مارس/ آذار)، بأنه "لا توجد دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي تتعرض للهجوم بعنف أكثر من ألمانيا".

ويرصد التقرير المذكور "حملات ممنهجة" على المستوى السياسي ومن خلال وسائل الإعلام القريبة من الكرملين، وذلك اعتماداً على خطاب يتهم السياسيين الألمان بتجنب الحوار مع نظرائهم الروس، إلى جانب تقديم صورة تزعم اضطهاداً ممنهجاً للروس القاطنين في ألمانيا.

مختارات

شهدت جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا مواجهة كلامية حادّة بين ألمانيا من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية، إذ بلغ الأمر بموسكو وبكين حدّ التشكيك في أحقّية برلين بالمطالبة بمقعد دائم في المجلس. وماس يناقش الأمر مع غوتيريش.

اعتبرت ألمانيا أن العقوبات الجديدة التي فرضتها موسكو ضد مسؤولين ألمان "غير مبررة"، جاء ذلك إثر إعلان موسكو فرض عقوبات مضادة تستهدف الاتحاد الأوروبي على خلفية الموقف من قضية تسميم المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني.

ومنذ آواخر عام 2015، رُصدت أكثر من 700 حالة من ألمانيا في قاعدة بيانات الاتحاد للأوروبي. واستُهدفت فرنسا أكثر من 300 مرة، وإيطاليا حوالي 170 مرة، وإسبانيا أكثر من 40 مرة.

ويقول التقرير: "يخلق الكرملين صورة فكرية لألمانيا لا يكون فيها سوى عدد قليل من الأصوات العاقلة ضمن جوقة من رهاب روسيا غير العقلاني". وتم الاستشهاد بعدة حملات من قبل وسائل الإعلام الروسية كدليل.

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رأي سكان بشرق ألمانيا بروسيا الحليفة السوفييتية سابقا

وإحدى هذه القصص هي قصة عائلة روسية في برلين تمّ احتجاز أطفالها الثلاثة من قبل السلطات بعد أن ثبت أن سلامتهم في خطر، وفق السلطات الرسمية الألمانية. وركزت وسائل الإعلام الروسية على هذه القصة منذ أوائل الشهر الماضي.

وبحسب التقرير، استخدم الإعلام والسياسيون الروس القصة لاتهام السلطات الألمانية بقمع منهجي للروس في ألمانيا. ومثل هذه القصص لا يتم توزيعها غالبا في النسخ الصادرة باللغة الألمانية بوسائل الإعلام الروسية، حسب التقرير الأوروبي.

واتهم مكتب الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي روسيا بتبني "حديث مزدوج" عن عمد. فن جهة يظهر الكرملين ووزارة الخارجية استعدادا للدخول في حوار مع أوروبا، بينما يسمحان من ناحية أخرى بشنِّ هجمات على ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى عبر وسائل الإعلام الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي تم إنشائه كخلية أزمة في عام 2017، وذلك مباشرة بعد ضم روسيا لجزيرة القرم، وأوكلت إليه مهمة مواجهة حملات الدعاية الروسية، لكن مهامه توسعت لتشمل الصين ودول أخرى، خاصة في ظل انتشار جائحة كورنا وما رافقها من أخبار زائفة.

و.ب/ ع.ج.م(أ ف ب، ا د ب)

 

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