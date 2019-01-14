تقرير: ألمانيا رحلت نحو 1500 مهاجر من الدول المغاربية

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" اليوم الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019) في تقرير لها نقلا عن وزارة الداخلية الألمانية، أن 534 جزائريا و665 مغربيا و318 تونسيا جرى ترحيلهم من ألمانيا حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر خلال عام 2018. وتعتبر هذه الأعداد أعلى من عدد المرحلين في كامل عام 2017 والذي بلغ 1389 مهاجرا من بينهم 504 جزائريين و634 مغاربة و 251 تونسيا.

كما كشفت البيانات، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أن 386 مهاجرا من تلك الدول اختاروا العودة إلى أوطانهم طوعا على امتداد عام 2018، من بينهم 266 جزائريا و53 مغربيا و67 تونسيا. وتسمح العودة طوعا للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من برامج تمويل من الحكومة الألمانية من أجل البدء بمشروعات خاصة بهم في دولهم الأصلية.

وكشف وزير التنمية والتعاون الألماني غيرد مولر أثناء زيارته لتونس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن خطط لبرامج تستهدف تخصيص حصة للمهاجرين المرحلين من أجل إدماجهم في شركات ألمانية مستثمرة بدول جنوب المتوسط.

وفشلت عدة محاولات سابقة من الحكومة الألمانية من أجل نيل مصادقة مجلس الولايات (بوندسرات) حول قرار تصنيف دول منطقة شمال إفريقيا كجهات آمنة، ما يسمح برفض طلبات اللجوء تلقائيا للمهاجرين أو اللاجئين القادمين من هذه الدول. ويلقى القرار اعتراضا بصورة أساسية من حزب الخضر بسبب أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، كما وجهت منظمات من المجتمع المدني في تونس والمغرب والجزائر انتقادات لسياسات الترحيل الألمانية والقيود المشددة على الهجرة.

وتوصلت برلين في وقت سابق إلى حلول مع الدول المغاربية من أجل تعاون أكبر لتسريع عمليات ترحيل مهاجريها من بين المقيمين بغير الصيغ القانونية أو المصنفين "خطرين أمنيا".

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)