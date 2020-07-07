 تقرير: ألمانيا استقبلت 10 آلاف لاجئ بموجب اتفاق أوروبي مع تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.07.2020

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تقرير: ألمانيا استقبلت 10 آلاف لاجئ بموجب اتفاق أوروبي مع تركيا

ذكر تقرير إعلامي أن ألمانيا استقبلت نحو 10 آلاف لاجئ من تركيا في إطار اتفاق أوروبي-تركي استقبلت بموجبه دول أوروبية نحو 27 ألف لاجئ من تركيا في السنوات الأربع الماضية. ولم تستقبل ثماني دول أوروبية لاجئين بموجب الاتفاق.

هذه الطفلة ووالدتها وصلتا إلى ألمانيا قادمتين من تركيا في كانون الثاني/يناير 2020، مع 245 لاجئاً آخر في إطار اتفاق أوروبي تركي.

هذه الطفلة ووالدتها وصلتا إلى ألمانيا قادمتين من تركيا في كانون الثاني/يناير 2020، مع 245 لاجئاً آخر في إطار اتفاق أوروبي تركي.

أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم الأربعاء (الثامن من تموز/يوليو) إن ألمانيا استقبلت نحو 10 آلاف مهاجر من مخيمات اللجوء التركية على مدار السنوات الأربع الماضية، في إطار اتفاق بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

مختارات

كشف تقرير صحفي أستند إلى معطيات رسمية عن أن ألمانيا استقبلت نحو 11 ألفا من اللاجئين عبر برنامج إعادة التوطين وبرامج إنسانية أخرى. وتم اختيار غالبية هؤلاء من النازحين في مخيمات اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن. (18.05.2019)

وذكرت الصحيفة أنه وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تستقبل ألمانيا حتى الآن معظم المهاجرين بموجب الاتفاق. واستشهدت الصحيفة برد من وزارة الداخلية الألماني على سؤال برلماني من جانب الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي).  

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، وصل إجمالي 26 ألفاً و835 مهاجراً إلى أوروبا بموجب الاتفاق الأوروبي - التركي خلال الفترة من 4 نيسان/أبريل 2016 حتى 16 آذار/مارس 2020، وذهب إجمالي 9967 منهم إلى ألمانيا، بمقدار ضعف من وصلوا إلى فرنسا، التي تأتي في المركز الثاني بين الدول المستضيفة.

وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري. وبحسب تقرير "دي فيلت"، استقبلت هولندا 4571 شخصاً بينما استقبلت فنلندا 1964 والسويد 1940 وإسبانيا 766 شخصاً.

وشاركت النمسا وكرواتيا وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورغ والبرتغال بحصص في النطاق المنخفض المكون من ثلاثة أرقام.

وبحسب الصحيفة، لم تستقبل قبرص وجمهورية التشيك واليونان والمجر وأيرلندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لاجئين بموجب الاتفاقية الأوروبية التركية.

 م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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