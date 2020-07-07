تقرير: ألمانيا استقبلت 10 آلاف لاجئ بموجب اتفاق أوروبي مع تركيا

أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم الأربعاء (الثامن من تموز/يوليو) إن ألمانيا استقبلت نحو 10 آلاف مهاجر من مخيمات اللجوء التركية على مدار السنوات الأربع الماضية، في إطار اتفاق بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وذكرت الصحيفة أنه وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تستقبل ألمانيا حتى الآن معظم المهاجرين بموجب الاتفاق. واستشهدت الصحيفة برد من وزارة الداخلية الألماني على سؤال برلماني من جانب الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي).

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، وصل إجمالي 26 ألفاً و835 مهاجراً إلى أوروبا بموجب الاتفاق الأوروبي - التركي خلال الفترة من 4 نيسان/أبريل 2016 حتى 16 آذار/مارس 2020، وذهب إجمالي 9967 منهم إلى ألمانيا، بمقدار ضعف من وصلوا إلى فرنسا، التي تأتي في المركز الثاني بين الدول المستضيفة.

وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري. وبحسب تقرير "دي فيلت"، استقبلت هولندا 4571 شخصاً بينما استقبلت فنلندا 1964 والسويد 1940 وإسبانيا 766 شخصاً.

وشاركت النمسا وكرواتيا وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورغ والبرتغال بحصص في النطاق المنخفض المكون من ثلاثة أرقام.

وبحسب الصحيفة، لم تستقبل قبرص وجمهورية التشيك واليونان والمجر وأيرلندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لاجئين بموجب الاتفاقية الأوروبية التركية.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)