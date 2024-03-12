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سياسةألمانيا

اتهامات لموظفين في حزب "البديل" بالانتماء لجماعات متطرفة

١٢ مارس ٢٠٢٤

ذكر تقرير إعلامي أن أكثر من مائة شخص يعملون لدى المجموعة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد أو أعضاء الحزب في البرلمان الألماني، ينتمون لمنظمات تم تصنيفها على أنها يمينية متطرفة.

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AfD in Sachsen ist gesichert rechtsextremistisch
صورة من: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

 

ذكر تقرير لإذاعة بافاريا "بايريشه روندفونك" (ب. إر)، في تقرير تم نشره اليوم (الثلاثاء 12 مارس / آذار 2024) أن أكثر من مائة شخص من أعضاء "حزب البديل من أجل ألمانيا" (AFD) ينتمون لمنظمات متطرفة. واعتمد التقرير على "قوائم داخلية للأسماء" من البرلمان الألماني "بوندستاغ" وسجلات الموظفين من المجموعة البرلمانية لحزب "البديل".

ورفضت المجموعة البرلمانية لحزب "البديل" التقرير بشدة. وبحسب الإذاعة الإقليمية الألمانية، فإن من بين هؤلاء الموظفين أشخاص وردت أسماؤهم في تقارير أجهزة الاستخبارات ويشغلون مناصب قيادية في المنظمات التي تراقبها الأجهزة والذين ظهروا كمتحدثين في "معهد سياسة الدولة" في مدينة شنيلرودا شرقي ألمانيا، المصنف على أنه يميني متطرف.

هل يُمكن حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا"؟

ووفقا للتقرير الإذاعي فإن نسبة كبيرة من الموظفين الذين يزيد عددهم عن مائة، هم أعضاء في منظمة الشباب التابعة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، والتي تم تصنيفها على أنها يمينية متطرفة. وبحسب تقرير إذاعة "بايريشه روندفونك"، يعمل أكثر من 500 شخص لدى المجموعة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" أوأعضائه في البرلمان الألماني. وتضم المجموعة البرلمانية 78 عضوا.

 وصنفت أجهزة الاستخبارات كل من حزب البديل من أجل ألمانيا ومنظمة الشباب التابعة له على أنهما من الجماعات اليمينية المتطرفةالمشتبه بها. وأكدت محكمة في كولونيا هذا التقييم ثم استأنفه الحزب بعد ذلك. وبدأت المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين وستفاليا، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاستئناف في القضية.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)

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