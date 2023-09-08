تقديم شكوى قضائية ضد روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه

قال مكتب المدعية العامة الإسبانية مارتا دورانتس خيل اليوم الجمعة (الثامن من سبتمبر/أيلول 2023) إنه تقدم بشكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف لويس روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب قبلة على شفتي اللاعبة جيني هيرموسو على غير رغبتها.
وقال مكتب المدعية العامة في بيان إنه خلال شهادة هيرموسو قالت إنها وأقاربها تعرضوا لضغوط من روبياليس و"أتباعه" لدفعها للقول إنها "بررت ووافقت على ما حدث". وقال البيان إنه نتيجة لذلك أضافت المدعية العامة شكوى بشأن الإكراه المحتمل من روبياليس.
وكانت لاعبة وسط المنتخب الإسباني جيني هيرموسو قد تقدمت أمس الأول الأربعاء بشكوى رسمية ضد روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك بعدما قبلها الأخير على شفتيها في حفل تتويج الفريق بلقب كأس العالم للسيدات الشهر الماضي.
وكان روبياليس قد تم إيقافه من جانب الاتحاد الإسباني وكذلك الاتحاد الدولي (فيفا) والذي فتح بدوره تحقيقا في الواقعة. وشدد روبياليس، الذي رفض الاستقالة ، على أن القبلة كانت بالتراضي، فيما قالت هيرموسو إنها لم تكن متقبلة لذلك.
واعتذر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن "تصرف روبياليس غير اللائق"، فيما استقال معظم أعضاء الجهاز الفني للمنتخب تضامنا مع هيرموسو، لكن المدرب خورخي فيلدا لم يكن من بينهم، ما استدعى اقالته وتعيين سيده خلفا له.
وفي سياق متصل تدخل لاعبات كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الإسباني في إضراب مع بداية الموسم الجديد للمطالبة برواتب أفضل. كما ذكرت العديد من اللاعبات أنهن لن يلعبن لإسبانيا مرة أخرى حتى يستقيل أو يقال روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني.
والآن لن يلعبن حتى لأنديتهن عقب فشل المفاوضات الخاصة بشأن الرواتب. وسيقام الإضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية والمقبلة، حسبما أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية. وذكرت بيان صدر مساء الخميس :"نعتبر العرض الأخير المقدم من رابطة الدوري الإسباني للسيدات غير مقبول".
وفضت رابطة الدوري الإسباني للسيدات تغيير عرضها الخاص بالحد الأدنى للراتب السنوي البالغ 20 ألف يورو (21 ألف دولار) في الموسم الجديد، ولكن اللاعبات كنّ قد طالبن بأن يكون الحد الأدنى على الأقل 23 ألف يورو.
ع.ج.م/و.ب (رويترز، د ب أ)
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