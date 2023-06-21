 تقديرا لشجاعتها .. ميركل تتسليم وسام الاستحقاق البافاري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.06.2023

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تقديرا لشجاعتها .. ميركل تتسليم وسام الاستحقاق البافاري

سلّم رئيس حكومة ولاية بافاريا وسام الاستحقاق في ولايته للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، تقديرا لدورها في قيادة البلاد "عبر أصعب الأزمات"، مؤكدا أنه كانت لديها الشجاعة والبوصلة لاتخاذ قرارات صعبة.

أنغيلا ميركل في معرض الكتاب 2023

تكريم جديد للمستشارة الألمانية السابقة

مُنحت المستشارة الألمانية السابقة  أنغيلا ميركل  وسام الاستحقاق البافاري وخلال مراسم تسليمها الوسام، قال رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر في عاصمة الولاية ميونيخ اليوم الأربعاء (21 يونيو/حزيران 2023): "عندما تقضي كمستشار 16 عاما، أو 5860 يوما كما كُتِب لي، فإن مجرد معايشة هذا الأمر والبقاء بعده على قيد الحياة، يعتبر إنجازا بالفعل".

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وأضاف أن  منح ميركل هذا الوسام  يعتبر تقديرا لإنجاز حياتي كبير، وقال مخاطبا المستشارة السابقة: "لقد قمت بقيادتنا عبر أصعب الأزمات، أزمات هزت بلادنا بشكل عميق ببعد لم يكن الممكن التنبؤ به".

وقالت ميركل في كلمة الشكر: "من الشرف الكبير بالنسبة لي أن تمنحنوني أو أن تمنحني عزيزي ماركوس زودر، وسام الاستحقاق البافاري في هذا الإطار الاحتفالي".

وقال زودر إن  ميركل أثبتت خلال فترة ولايتها أن لديها الشجاعة  والبوصلة لاتخاذ قرارات صعبة مشيرا إلى أن هذا ما حدث في حالة الأزمة المالية وكذلك في قضية التخلي عن الطاقة النووية وفيما بعد في أزمة الهجرة.

"وقد لا تكون كل القرارات مثالية بنسبة 100 في المئة، فبعض القرارات يجب أن تتخذ بنسبة 60 إلى 40 أو بنسبة 51 مقابل 49 في المئة".

وأضاف زودر أن ميركل وضعت نفسها خلال أزمة كورونا في خدمة ولاية بافاريا التي تأثرت بشكل خاص  وساعدت في إنقاذ الأرواح البشرية، وأعرب عن شكره بشكل شخصي لميركل على نصائحها في هذا الوقت، وأكد أن بافاريا استفادت بشكل خاص من ولاية ميركل، وأردف: "ببساطة أرغب في أن أقول شكرا".

يذكر أن هذا الوسام يجري منحه منذ عام 1957 " كعلامة على التكريم والتقدير الممتن للخدمات البارزة لولاية بافاريا وللشعب البافاري".

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)

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