هل تطلق بلدية ليفركوزن اسم تشابي ألونسو على أحد شوارعها؟

قامت جماهير ليفركوزن بوضع ملصقات كتب عليها "شارع تشابي ألونسو" فوق لافتات بالشوارع في ليفركوزن تقديرا لإنجازه مع الفريق بالفوز بالدوري الألماني والآن تدرس البلدية إطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة بناء على رغبة المشجعين.

يدرس مجلس مدينة ليفركوزن الألمانية مطالبات بإطلاق اسم المدرب الإسباني تشابي ألونسو على أحد شوارع أو ميادين أو الطرق بالمدينة، بشكل رسمي.

وقاد ألونسو ليفركوزن إلى التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير على فيردر بريمن بنتيجة 5/ صفر، أمس الأحد.

وقبل هذه المباراة قامت جماهير ليفركوزن بوضع ملصقات كتب عليها (شارع تشابي ألونسو) فوق لافتات بالشوارع، ويدرس مجلس المدينة سبل تنفيذ هذه الخطوة بشكل رسمي.

وذكر بيان رسمي اليوم الإثنين (15 أبريل/ نيسان 2024) أن ألونسو والمدير الرياضي سيمون رولفس والرئيس التنفيذي فرناندو كارو أصبحوا مواطنين فخريين لمدينة ليفركوزن.

ومن المقرر أن يتسلم ليفركوزن درع الدوري الألماني في مباراة الجولة الأخيرة للموسم الجاري في 18 أيار/مايو المقبل.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، سينظم نادي باير ليفركوزن حفلا رسميا للاحتفال بلقب الدوري في 26 أيار/ مايو المقبل، باليوم التالي لمباراة نهائي كأس ألمانيا بين ليفركوزن وكايزر سلاوترن.

وكان ألونسو قد أعرب أمس خلال احتفال الجماهير في المعلب بالفوز عن بالدوري بعد انتهاء مباراة بريمن عن رغبته في الفوز مع ليفركوزنهذا الموسم أيضا بكأس ألمانيا وبطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ص.ش/ع.ش (د ب أ)