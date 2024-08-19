تقاليد نمساوية فريدة: من مهرجانات الأبقار إلى اختطاف العروس

التقاليد النمساوية: من معركة بيض عيد الفصح المليئة بالمرح إلى مهرجانات عودة الأبقار الرعوية، مرورًا باحتفالات اختطاف العروس التي تضيف لمسة من الفكاهة، كيف يعبر النمساويون عن تراثهم الثقافي ويخلدونه عبر الأجيال.

خلصت دراسة أجراها المعهد الدولي للتحليلات السوقية والاجتماعية إلى أن تسعة بين كل عشرة من النمساويين يعتقدون أن حماية التقاليد النمساوية وإبقائها حية أمر حيوي. وعلاوة على ذلك، يعتقد أكثر من نصف النمساويين أنه من المهم للغاية تعليم التقاليد في رياض الأطفال والمدارس وللمهاجرين، بحسب موقع "ذا لوكال النمسا, يعشق النمساويون تقاليدهم، ابتداءً من مسيرات عودة الأبقار من جبال الألب إلى كسر بيض عيد الفصح" .

تقليد سنوي في الألب النمساوية

في معركة بيض عيد الفصح خلال فطور العائلة صباح العيد، يتم تقديم البيض الملون المغلي بشدة حتى صارت قشرته في غاية الصلابة، إلى جانب كعكة على شكل خروف. وقبل أن يتناول أفراد الأسرة البيض، تبدأ معركة حيث يحمل كل لاعب بيضته بحيث يكون طرفها المدبب لأعلى. يبدأ أول لاعب بضرب طرف بيضة أخرى ببيضته، بهدف كسر قشرة البيضة الأخرى. الفائز هو من تظل قشرة بيضته سليمة للنهاية.

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عودة الأبقار" في الألب النمساوية

تقام فعالية "قطار الأبقار" في الخريف سنويًا في مناطق الألب بالنمسا. كل صيف، تُقاد حوالي 500 ألف بقرة إلى المراعي الجبلية في الألب. وفي أكتوبر، يتم إنزال كل الأبقار في شكل قطار من الألب إلى حظائرها في الوادي، حيث تتم إعادة كل بقرة لمالكها. وقد تطورت هذه الفعالية إلى العديد من بلدات الألب، حيث تُعرض وتُباع المنتجات الحرفية والزراعية.

اختطاف العروس" في النمسا

ومن بين التقاليد الأخرى "اختطاف العروس"، وهو تقليد نمساوي قديمللغاية فيما يتعلق بالأعراس. يُرى هذا التقليد على أنه ترفيهي كما يحمل رمزية تعني أن العروس تغادر منزل أسرتها وتبدأ جزءًا جديدًا بالكامل من حياتها مع زوجها. خلال هذا التقليد، يقتحم أصدقاء العروس والعريس حفل الزفاف لاختطاف العروس. لفترة معينة من الوقت، يجب ألا يلاحظ أحد في الزفاف اختفاء العروس، وبالتالي يتم تنظيم عمليات الاختطاف بشكل متقن. بعد ذلك، يأخذ المختطفون العروس ويذهبون بها من حانة لحانة في المنطقة المحلية، ويشترون المشروبات على طول الطريق. يجب على العريس البحث عن عروسه، وعندما يجدها، يحتاج لدفع فدية لاستعادتها.

ن.ف.د