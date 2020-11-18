تقارير: نتانياهو زار السعودية وأجرى محادثات سرية مع بن سلمان

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السعودية الأحد، وأجرى محادثات سرية مع ولي العهد محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة في الدولة العبرية اليوم (الإثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020).

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الاستخبارات (الموساد) يوسي كوهين رافق نتانياهو في زيارته إلى موقع مدينة (نيوم) المستقبلية في شمال غرب المملكة، والتي تعتبر أقرب نقطة إلى إسرائيل، وأنه التقى فيها الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وأكد مراسل دبلوماسي في الإذاعة العامة الإسرائيلية حضور بومبيو، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي ليومين، المحادثات.

ولم يشارك نتانياهو بشكل رسمي في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية في نهاية الأسبوع، ولم يكن بين حكام العالم الذين ألقوا كلمات في القمة، إذ لا توجد إسرائيل ضمن قائمة هذه المجموعة.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين رسميين إسرائيليين لم تكشف هوياتهم قولهم إن نتانياهو ويوسي كوهين "توجّها إلى السعودية والتقيا بومبيو وبن سلمان في مدينة نيوم". كما ذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية الإثنين أيضا معلومات متطابقة.

وتأتي هذه الزيارة لنتانياهو بعد توقيعه اتفاقيات تاريخية لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين الحليفتين للسعودية. ووقعت هذه الاتفاقيات منتصف أيلول/سبتمبر في حديقة البيت الأبيض في واشنطن.

وردد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون منذ ذلك الوقت، عن وجود دول عربية إضافية مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل، وبالفعل أعلنت الخرطوم لاحقاً تطبيع علاقاتها مع اسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما".

لكن السعودية سبق أن شددت على تمسكها بموقف جامعة الدول العربية الممتد لعقود، أي شرط إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، قبل الوصول إلى إحلال السلام مع الدولة العبرية.

إ.ع/ح.ز (أ ف ب)