تقارير: ميسي يقترب أكثر من مانشستر سيتي لهذه الأسباب

عرض مانشستر سيتي ضم نجم برشلونة ليونيل ميسي لمدة ثلاثة أعوام، بينما يبدو من المستبعد أن يتحرك إنتر ميلان الإيطالي نحو ضم ميسي، فيما قد يصبح باريس سان جيرمان الفرنسي خيارا جاذبا لكنه قد يواجه صعوبة في تحمل الراتب المرتفع لميسي بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الخميس (27 آب/ أغسطس 2020).

كما ذكرت واحدة من أبرز الصحف في الأرجنتين أن ميسي قرر الانتقال إلى مانشستر سيتي وأنه سيتحدث إلى غوارديولا للمساعدة في التعجيل بالأمر. وقالت صحيفة لا ناسيون إن ميسي أبلغ صديقا مقربا "كرة القدم هناك رائعة ويمكن أن تناسبني".

لماذا سيتي هو الأقرب؟

قد يكون سيتي هو الخيار الأفضل بالنسبة لميسي خاصة وأن الفريق يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي سبق له تدريب النجم الأرجنتيني وحققا معا إنجازات مذهلة في برشلونة بين عامي 2008 و2012 وظلت العلاقة بينهما قوية.

كذلك يوجد في مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، مهاجم المنتخب الأرجنتيني الذي تجمعه علاقة قوية بميسي، خاصة أنهما مثلا منتخبهما معا في عشرات المباريات.

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وقد تلعب الميزانية الضخمة لمان سيتي كذلك دورا في تسريع الانتقال، إذ ذكرت شبكة ESPN أن سيتي يفكر في دفع ما بين 100 و 150 مليون يورو إذا لم تنجح صفقة الانتقال المجانية التي يرغب بها ميسي.

وتشير ESPN إلى أن ميسي قد ينتقل بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات إلى مان سيتي، وهو العقد الذي سيتيح له إنهاء مسيرته في فريق نيويورك سيتي، الذي تملكه المجموعة الرياضية ذاتها، أي "سيتي فوتبول كلوب"، وهي مجموعة يترأسها الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في30 حزيران/يونيو وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 700 مليون يورو (828 مليون دولار)، ويرى ميسي أنه يحق له الرحيل بالمجان بموجب البند الموجود بعقده الذي يسمح له بالمغادرةدون مقابل في نهاية الموسم الذي انتهى فعليا في آب/أغسطس، فيما يتمسك النادي أن المهلة انقضت في شهر حزيران/يونيو، التاريخ التقليدي لنهاية الموسم.

إ.ع/ع.ج (د ب أ، إ س ب ن)