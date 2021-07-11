تقارير: ميسي بصدد توقيع عقد جديد لخمس سنوات مع برشلونة

قالت صحيفة لا بانجوارديا وشبكة ئي.إس.بي.إن اليوم الأربعاء (14 يوليو/تموز 2021) إن ليونيل ميسي بصدد الاستمرار مع برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتوقيع عقد جديد لخمس سنوات، حيث من المنتظر أن يخفض اللاعب الأرجنتيني الكبير أجره.

وانتهت عملياً علاقة ميسي، هداف برشلونة عبر العصور وأكثر لاعب لعب بقميص الفريق، بالنادي الكتالوني المستمرة منذ 21 عاماً الشهر الماضي وهو الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده السابق.

وبحسب موقع سكاي سبورت الرياضي فإن الاتفاق بين الجانبين لايزال "شفهياً" وانه يتضمن تخفيض راتب ميسي بنسبة 50 بالمائة:

ومنذ تولى جوان لابورتا رئاسة برشلونة، يحاول النادي تخفيض فاتورة الأجور من أجل الإبقاء على ميسي والالتزام باللوائح المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي إن الرابطة لن تظهر أي تساهل مع برشلونة الذي يبلغ إجمالي ديونه أكثر من مليار يورو (1.18 مليار دولار).

وكان عقد ميسي الأخير، الذي وقعه في 2017، الأعلى قيمة في عالم الرياضة طبقا لتقرير في صحيفة إل موندو في يناير/كانون الثاني. وأعلن ميسي وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن برشلونة لكن النادي حارب بشدة لإبقائه ضمن صفوفه.

لكن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قالت إن الاتفاق أصبح شبه نهائي بين اللاعب والنادي وأن فرق المحامين عن الطرفين تراجع العقد في صيغته النهائية الذي سيتم انتظار موافقة رابطة الدوري الإسباني عليه ليصبح الاتفاق رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب ما أفاد موقع الصحيفة.

ويحاول النادي إعادة بناء تشكيلته وباع بالفعل جونيور فيربو وجان-كلير توديبو وكارلس ألينيا من أجل إفساح المجال أمام صفقات مجانية مثل سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي وإيريك غارسيا.

وفاز ميسي (34 عاما) بلقبه الدولي الأول مع الأرجنتين في بداية الأسبوع الحالي عندما تغلب منتخب بلاده على البرازيل في نهائي كأس كوبا أمريكا. واختير ميسي أفضل لاعب في البطولة مناصفة مع نيمار بعد أن تقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف.

ع.ح./ا.ح. (رويترز، د ب ا)