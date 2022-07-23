 تقارير: مونديال قطر ينطلق قبل يوم واحد من موعده | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.08.2022

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رياضة

تقارير: مونديال قطر ينطلق قبل يوم واحد من موعده

أكدت مصادر متطابقة أن مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر ستنطلق قبل يوم واحد من موعدها الأصلي حال موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على إقامة حفل الافتتاح والمباراة الأولى للدولة المضيفة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

الفيفا يدرس حاليا مقترحا بتقديم موعدانطلاق كأس العالم إلى 20 تشرين الثاني / نوفمبر

الفيفا يدرس حاليا مقترحا بتقديم موعدانطلاق كأس العالم إلى 20 تشرين الثاني / نوفمبر

ذكرت تقارير إخبارية اليوم (الأربعاء العاشر من أغسطس / آب 2022) أنه سيجرى تقديم موعد انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، لمدة يوم واحد، لمنح منتخب قطر الفرصة في خوض المباراة الافتتاحية للبطولة. وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" ووسائل إعلام أخرى أنه من المتوقع أن يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على طلب من قطر لانطلاق نهائيات كأس العالم في 20 تشرين الثاني / نوفمبر بدلا من 21 من الشهر نفسه.

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وفي هذه الحالة، ستنطلق المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب استاد البيت في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي. وطبقا لجدول مباريات البطولة المحدد سابقا، من المفترض أن تكون مباراة قطر والإكوادور هي الثالثة بين أربع مباريات تقام في اليوم الافتتاحي لمنافسات المونديال، في 21 تشرين الثاني / نوفمبر، وذلك بعد مباراتي هولندا أمام السنغال وإنجلترا أمام إيران، بينما تجمع المباراة الرابعة في اليوم الافتتاحي بين أمريكا وويلز.

وتشهد كأس العالم خوض المنتخب صاحب الضيافة المباراة الافتتاحية للبطولة منذ نسخة مونديال 2006 بألمانيا. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الفيفا يدرس حاليا مقترحا بتقديم موعدانطلاق كأس العالم إلى 20 تشرين الثاني / نوفمبر. وينظر الطلب، الذي جرى تقديمه بعد الاتفاق بين المنتخبين القطري والإكوادوري وكذلك اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، من قبل مجلس الفيفا الذي يضم رؤساء الاتحادات القارية الستة. وفي حال قبول الطلب، لن تتأثر مباراة المنتخب الإنجليزي الأولى أمام نظيره الإيراني في استاد خليفة الدولي ولن تتأثر أيضا المباراة الأخرى في المجموعة الثانية المقررة بين منتخبي أمريكا وويلز في استاد "أحمد بن علي" المونديالي.

أما مباراة هولندا والسنغال فستقام في الموعد المحدد حاليا لمباراة قطر والإكوادور يوم 21 تشرين الثاني / نوفمبر، وهو ما يعني أنها ستقام بين مباراتي إنجلترا أمام غيران وأمريكا أمام ويلز. ولن تجرى أي تغييرات بشأن مواعيد السماح للاعبين بمغادرة أنديتهم للانضمام إلى منتخبات بلادهم.

ح.ز/ خ. س (د.ب.أ، رويترز)

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