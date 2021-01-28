 تقارير: مساعٍ بألمانيا لتمديد وضع الطوارئ الوبائي حتى مطلع الصيف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.02.2021

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تقارير: مساعٍ بألمانيا لتمديد وضع الطوارئ الوبائي حتى مطلع الصيف

تسعى الحكومة الألمانية لتمديد الوضع الاستثنائي الخاص بالأوبئة على المستوى الاتحادي، كي تتمكن من مواصلة اتخاذ التدابير الخاصة بالحماية من وباء كورونا. فإلى متى سيستمر هذا التمديد؟

وزير الصحة يينس شبان متحدثا في إحدى جلسات البرلمان، وتظهر على يمينه المستشارة ميركل

وزير الصحة يينس شبان متحدثا في إحدى جلسات البرلمان، وتظهر على يمينه المستشارة ميركل

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تسعى إلى الإبقاء على ما يُعْرَف بالوضع الوبائي على النطاق الوطني حتى حزيران/ يونيو المقبل وتمديده بقراره من البرلمان.

مختارات

حزب اليسار بالبرلمان الألماني يتهم الحكومة الألمانية بارتكاب أخطاء في سياسة مواجهة تفشي فيروس كورونا، في حين اتهم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الحكومة بعقد اجتماعات غير دستورية مع رؤساء حكومات الولايات.

رغم انخفاض أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا عما كان عليه الحال، إلّا أن أنغيلا ميركل لا تزال متحفظة بشكل كبير في إنهاء حالة الإغلاق العام التي ستستمر في البلد إلى حدود يوم 14 فبراير/شباط على أقلّ تقدير.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" وبوابة "ذا بيونير" الإخبارية أن مسودة لوزارة الصحة نصت على هذه الخطوة.

وكان البرلمان الألماني أقر "الوضع الوبائي على النطاق الوطني" لأول مرة في الخامس والعشرين من آذار/مارس الماضي. ثم أقر تمديد هذا الوضع الاستثنائي في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بناء على طلب من تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وذلك أثناء التصويت على ما يُعْرَف بالقانون الثالث للحماية المدنية.

ووفقا لقانون الحماية من العدوى، تعد هذه الخطوة أساسا لتدابير الحماية من كورونا وصلاحيات خاصة للحكومة لإصدار مراسيم قانونية للحماية من وباء كورونا، بدون ضرورة الحصول على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات)، ويمكن أن تتعلق هذه المراسيم بقواعد السفر وتعليمات الاختبارات.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المراسيم تحتاج في العادة إلى موافقة مجلس الولايات.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)

مشاهدة الفيديو 12:18

مسائية DW: تعديل قانون الحماية من العدوى في ألمانيا.. ماذا وراءه؟

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