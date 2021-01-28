تقارير: مساعٍ بألمانيا لتمديد وضع الطوارئ الوبائي حتى مطلع الصيف

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تسعى إلى الإبقاء على ما يُعْرَف بالوضع الوبائي على النطاق الوطني حتى حزيران/ يونيو المقبل وتمديده بقراره من البرلمان.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" وبوابة "ذا بيونير" الإخبارية أن مسودة لوزارة الصحة نصت على هذه الخطوة.

وكان البرلمان الألماني أقر "الوضع الوبائي على النطاق الوطني" لأول مرة في الخامس والعشرين من آذار/مارس الماضي. ثم أقر تمديد هذا الوضع الاستثنائي في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بناء على طلب من تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وذلك أثناء التصويت على ما يُعْرَف بالقانون الثالث للحماية المدنية.

ووفقا لقانون الحماية من العدوى، تعد هذه الخطوة أساسا لتدابير الحماية من كورونا وصلاحيات خاصة للحكومة لإصدار مراسيم قانونية للحماية من وباء كورونا، بدون ضرورة الحصول على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات)، ويمكن أن تتعلق هذه المراسيم بقواعد السفر وتعليمات الاختبارات.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المراسيم تحتاج في العادة إلى موافقة مجلس الولايات.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)