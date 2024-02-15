تقارير: مبابي أبلغ سان جيرمان بأنه سيرحل عن النادي في الصيف

ذكرت تقارير أن كيليان مبابي أبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن النادي الصيف المقبل ليصبح لاعبا حرا بعد سبع سنوات من انضمامه للفريق. وينظر النادي الفرنسي إلى رحيل مبابي على أنه الخطوة الأخيرة من النهج القديم الذي اتبعه.

أبلغ قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، ناديه الحالي باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بحسب ما ذكر موقع "ذا أثليتيك الإلكتروني"، الخميس (15 فبراير/ شباط 2024).

كما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن شروط الاتفاق على رحيل اللاعب لم يتم التوصل إليها حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم التأكيد الرسمي على التفاصيل في الأشهر المقبلة. ورغم ذلك، تواصل مبابي، بطل كأس العالم 2018، مع المسؤولين في النادي الفرنسي وأبلغهم بنيته الرحيل.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بمجرد الوصول لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة، بحسب التقارير.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ومنذ الأول من كانون الثاني / يناير الماضي، بات قادرا على إجراء محادثات مع أندية أخرى. وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وانضم المهاجم، الذي فاز بكأس العالم 2018، إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكوفي أغسطس/ آب 2017 وساعدهم على الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي.

وينظر النادي الفرنسي إلى رحيل مبابي على أنه الخطوة الأخيرة من النهج القديم الذي اتبعه النادي في التعاقد مع اللاعبين المميزين، وذلك بعد رحيل نجوم أخرين مثل ليونيل ميسي ونيمار.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى إعادة تنظيم صفوفه وصرف الأموال التي ستتوفر بعد رحيل مبابي، حيث تتوقع مصادر توفير مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (23ر215 مليون دولار) وصرفها على لاعبين شبان مثل وارين زائير إيمري وتشافي سيمونز وبرادلي باركولا

ص.ش/ف.ي (رويترز، د ب أ)