تقارير عن موقع لأنشطة نووية غير معلنة في كوريا الشمالية

ذهب محللون إلى أن صورا لمنشأة لتخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية ربما تكون موقعا غير معلن لصنع قنابل نووية خارج العاصمة مباشرة. وأجرت كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها في 2006 وهي تخضع لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة.

عرضت كوريا الشمالية لأول مرة يوم الجمعة (13 سبتمبر/ أيلول 2024)، صورا لأجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود لقنابلها النووية، في الوقت الذي زار فيه الزعيم كيم يونغ أون منشأة لتخصيب اليورانيوم ودعا إلى إنتاج المزيد من المواد بدرجة تخصيب تسمح بصنع أسلحة لتعزيز الترسانة. وقال محللون إن منشأة لتخصيب اليورانيوم ربما تظهر موقعا غير معلنٍ لصنع قنابل نووية.

وأظهرت الصور كيم وهو يتجول بين صفوف طويلة من أجهزة الطرد المركزي المعدنية، وهي الأجهزة التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم. ولم يذكر التقرير موقع المنشأة. وقال مراقبون ومحللون لشؤون كوريا الشمالية إن الموقع المعروف باسم كانغسون يشتبه في أنه منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم.

وقال جيفري لويس الخبير في الحد من انتشار الأسلحة النووية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية إن خمس صور للمنشأة من الداخل، بما في ذلك قاعة "كبيرة" وملحق، نشرتها وسائل إعلام رسمية تتطابق مع خصائص صور الأقمار الصناعية للموقع النووي. وأضاف أن الشكل غير المألوف للملحق ومجموعة الأعمدة والعوارض غير العادية التي يتألف منها "تتطابق بشدة" مع الموقع الذي شيدته كوريا الشمالية هذا العام. وأضاف لويس "من المرجح أن يكون كانغسون. إنها منشأة للتخصيب".

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ويعتقد أن كوريا الشمالية لديها عدة مواقع لتخصيب اليورانيوم. ويقول محللون إن صورا التقطتها أقمار صناعية تجارية أظهرت أعمال بناء في السنوات القليلة الماضية في مركز يونجبيون الرئيسي للأبحاث العلمية النووية وفي موقع كانغسون، مما يشير إلى احتمال التوسع فيهما.

وقال كولين زويركو، وهو مراسل تحليلي كبير في موقع إن.كيه برو، المعني بمراقبة كوريا الشمالية ويتخذ من سيول مقرا، إن الصور وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن المجمع هو كانغسون.

وفي يونيو حزيران، قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك ملحقا حديثا بالمبنى الرئيسي في مجمع كانغسون قيد الإنشاء هذا العام، مضيفا بدوره أن المجمع يشترك في "خصائص بنية تحتية مع منشأة أجهزة الطرد المركزي المبلغ عنها في يونجبيون".

وخلال الزيارة التي غطتها وسائل إعلام كورية شمالية أكد كيم الحاجة إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي "من أجل زيادة كبيرة" للترسانة النووية وتوسيع استخدام نوع جديد من أجهزة الطرد المركزي لتعزيز إنتاج المواد النووية الصالحة للاستخدام في صنع الأسلحة. وأشار بعض الخبراء إلى أن كشف كوريا الشمالية عن منشأتها النووية السرية قد يكون أيضا بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية وتوجيه رسالة إلى الإدارة القادمة مفادها أن نزع السلاح النووي لم يعد ممكنا.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب)