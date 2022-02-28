تقارير عن عنصرية تجاه أفارقة فارين من أوكرانيا وبولندا تنفي

قال أفارقة فارون من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي إنهم واجهوا عنصرية وتمييزا على الحدود بين بولندا وأوكرانيا. وقال بعض الأفارقة إن المسؤولين يقومون "بمنعهم " من عبور الحدود لأيام، على الرغم من البرد وعدم وجود طعام أو إمدادات أخرى، ويتركون اللاجئين من أصحاب البشرة البيضاء يدخلون.

وأثارت بعض الفيديوهات التي تم نشرها غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في أحد الفيديوهات بوضوح مركبة حرس حدود أوكرانية. ويدرس الآلاف من الطلاب الأفارقة في أوكرانيا، ومعظمهم من نيجيريا وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والصومال ودول أخرى، حيث تجذبهم معايير التعليم المرتفعة وانخفاض التكاليف.

وطلب وزير الخارجية النيجيري جيفري أنياما من نظيره الأوكراني توضيح الوضع. وقال إنه "أعرب عن قلقه بشأن أخبار قيام قوات الحدود الأوكرانية بعرقلة خروج الطلبة النيجيريين".

وكان مستشار الرئاسة النيجيرية غاربا شيهو قد قال في بيان "وردت تقارير مؤسفة عن رفض الشرطة وعناصر الأمن الأوكرانيين السماح لنيجيريين بالصعود على متن حافلات وقطارات متوجّهة إلى الحدود بين أوكرانيا وبولندا".

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وأضاف "في تسجيل تمّت مشاركته بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أم نيجيرية برفقة طفلها الرضيع أثناء إجبارها بالقوة على التخلي عن مقعدها لصالح شخص آخر". وأشار إلى وجود تقارير منفصلة عن مسؤولين بولنديين رفضوا السماح لمواطنين نيجيريين بدخول بولندا من أوكرانيا. وقال "يعد التعامل مع الجميع بكرامة ومن دون تمييز أمرا بالغ الأهمية".

من جهتها، نفت سفيرة بولندا لدى نيجيريا يوانا تارناوسكا الاتهامات بالتعامل مع الأفارقة بشكل غير منصف. وقالت لوسائل إعلام محلية "يحصل الجميع على معاملة متساوية. يمكنني أن أؤكد لكم أن بحوزتي تقارير تفيد بأن بعض المواطنين النيجيريين عبروا الحدود إلى بولندا".

من جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "أنه صدرت التعليمات لقوات الحدود الأوكرانية بالسماح لجميع الأجانب بالمغادرة. وتعهد بالتحقيق والرد بسرعة".

في غضون ذلك، قالت وزيرة خارجية غانا شيرلي ايوركور إن الطلاب من غانا لم يواجهوا مشاكل في مغادرة أوكرانيا. وفي رد على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نفى مسؤولون بولنديون الاتهامات اليوم، ووصف متحدث تقارير مواقع التواصل الاجتماعي بأنها محض "هراء".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)