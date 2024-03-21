تقارير عن تعرض سفينة لإطلاق نار قرب نشطون بشرق اليمن

يتواصل التوثر في البحر الأحمر حيث لا تزال السفن التجارية تتعرض لهجمات الحوثيين، فقد أفادت شركة أمن بحري أن سفينة تجارية استهدفت بإطلاق نار من قبل زورق سريع، فيما أعلنت القوات الأمريكية تدمير طائرة مسيرة وزورق مسيّر.

قالت شركة أمبري البريطانية اليوم (الخميس 21 مارس / آذار 2024) إن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار من زورق على بعد نحو 109 أميال بحرية من نشطون بشرق اليمن. وأوضحت أمبري أن أربعة مسلحين على متن زورق اقتربوا من السفينة وأطلقوا النار صوبها، ورد فريق أمني خاص على متن السفينة بإطلاق النار. وأضافت أن السفينة زادت سرعتها وتفادت تهديد الزورق، ولم تُبلغ عن أي أضرار أو إصابات. وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن نفس الحادث اليوم الخميس.

وهدد الحوثيون في اليمنبتوسيع عملياتهم ضد حركة الشحن لتشمل منطقة المحيط الهندي وهم يستهدفون بشكل خاص مضيق باب المندب الاستراتيجي. وتهاجم الجماعة المتحالفة مع إيران السفن في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني فيما تقول إنه حملة تضامن مع الفلسطينيين.

تصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وينشط قراصنة صوماليون أيضا في منطقة المحيط الهندي، مستفيدين من الانشغال بضربات الحوثيين في الشمال، مما ساعدهم على تنفيذ أكثر من 20 محاولة اختطاف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لخمسة مصادر في قطاع الشحن.

في سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة تابعة للتحالف الدولي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيونمن المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن. وأضافت القيادة المركزية في بيان فجر اليوم الخميس أنه تم كذلك تدمير زورق مسيّر.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف، وفقا للقيادة المركزية. وأضافت "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ح.ز/ ج.ع.م (رويترز/ د.ب.أ)