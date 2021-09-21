تقارير: علاقة ربطت شرطية ألمانية بمنفذ هجوم على كنيس يهودي

ذكرت تقارير إعلامية أنه تمّ إيقاف شرطية شابة عن العمل بعدما تبيّن أنها أقامت علاقة صداقة عن طريق المراسلة لشهور مع منفذ هجوم معادٍ للسامية في مدينة هاله الألمانية والذي أودى بحياة شخصين.
ويأتي ذلك ضمن نقرير استقصائي شاركت فيه من صحيفة "ميتل دويتشه تسايتونغ" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" ومحطتي "إن دي آر" و"دابليو دي آر" الإذاعيتين، فيما لم تعلق وزارة الداخلية على الأمر إلى غاية كتابة التقرير.
وكانت الشرطية تعمل في قسم مدينة بيترفيلد، وقد أعربت عن تفهمها لمنفذ الهجوم والمعادي للسامية شتيفان بي، الذي حاول وهو مدجج بالسلاح اقتحام الكنيس اليهودي في هاله في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وكشفت التقارير أن الشرطية كانت تخفف من وطأة الجريمة التي ارتكبها شتيفان بي. وخلال محادثات مع زملائها، كانت تدلي بتعليقات إيجابية حول القاتل، وهو ما دفع الزملاء إلى إبلاغ رؤسائها في العمل. بعد ذلك تم العثور على رسائل الشرطية الموجهة إلى منفذ الهجوم، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد، أثناء تفتيش زنزانة الرجل، وفقاً لذات المصادر.
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وتبثت محكمة ألمانية نهاية العام الماضي "جثامة الجرم المرتكب" من قبل الرجل البالغ من العمر 28 عاما، وتورطه في ارتكاب جريمتي قتل والشروع في القتل في العديد من الحالات الأخرى. ما يعني أنه لن يستطيع الحصول على إطلاق سراح مبكر بعد 15 عاما.
واعترف منفذ الهجوم بمحاولة اقتحام كنيس يهودي في يوم كيبور (عيد الغفران)، أقدس يوم في التقويم اليهودي، في التاسع من تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي. ولم يتمكن المنفذ من دخول الكنيس ولكنه قتل امرأة تعرف باسم جانا إل. كانت تمر بجوار الكنيس، قبل أن يقتل كيفين إس، وهو شاب في متجر للكباب. وأثناء محاكمته عبّر المتهم عن وجهات نظر عنصرية ومعادية للسامية.
و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية
في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود
أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم
قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة
قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس
بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
فوبرتال 2014: مواد حارقة
في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
برلين 2019: مهاجم وسكين
تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران
تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.