تقارير: عشرات القتلى في تحطم قارب يقل مهاجرين

تحدثت تقارير إعلامية الأحد (26 فبراير/ شباط 2023)، عن وفاة ما لا يقل عن 30 شخصا في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل جنوب إيطاليا. ورفعت التقارير لاحقاً عدد القتلى إلى نحو أربعين غريقا.

ونقلت وكالة الانباء الإيطالية " انسا" عن الشرطة القول إنه تم اكتشاف الجثث على شاطئ منطقة كيوترو في مدينة كروتوني في كالابريا وفي البحر. كما أفاد التقرير أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بصورة كبيرة لأنه لم يتم انتشال الكثير من الجثث بعد.

ووفقا للمعلومات الأولية، كان المهاجرون على متن قارب صيد، تفكك بسبب الأمواج المتلاطمة، بعد ذلك غرق عدد ممن كانوا على متنه .

ولم ترد معلومات حول جنسية الضحايا أو من أين ركبوا القارب. وقالت وكالة انسا إنه تم اكتشاف 50 ناجيا على الشاطئ، حيث كانوا أيضا على متن القارب الذي تحطم.

يشار إلى أن كل عام يلجأ الكثير من الأفراد للقيام برحلة العبور الخطيرة من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي، للتوجه إلى إيطاليا ومالطا، أملاً في حياة أفضل في أوروبا. وغالبا ما تكون القوارب مكتظة بالركاب وغير آمنة.

وعقب الإعلان عن الخبر، صدر بيان عن مكتب جورجا ميلوني جاء فيه أن رئيسة الوزراء الإيطالية "تعرب عن بالغ حزنها على الأرواح العديدة التي فُقدت على أيدي مهربي البشر". وأضاف البيان "الحكومة ملتزمة بمنع انطلاق رحلات (المهاجرين) ومن ثم مثل هذه المآسي وستواصل ذلك، أولا وقبل كل شيء من خلال المطالبة بأقصى قدر من التعاون من دول الانطلاق (التي يبحر منها المهاجرون) والدول الأصلية (التي ينحدر منها المهاجرون)".

ح.ز/ و.ب (أ ف ب، رويترز)