 تقارير: طعن عدة أشخاص في مدينة ريدينغ البريطانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.06.2020

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تقارير: طعن عدة أشخاص في مدينة ريدينغ البريطانية

أعلنت شرطة مدينة ريدينغ البريطانية عن وقوع "حادث خطر" داعية الناس عن الابتعاد عن وسط المدينة. في المقابل تحدثت مصادر إعلامية عن مقتل ثلاثة أشخاص في حوادث طعن في موقع احتجاج حركة "حياة السود مهمة".

UK Vorfall in Reading | Mehrere Menschen in Park mit Messer veletzt (picture-alliance/empics/S. Parsons)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مدينة ريدنغ بجنوب إنجلترا اليوم السبت (20 يونيو/ حزيران 2020). كما أعلنت الشرطة البريطانية مساء السبت أنّها فتحت تحقيقاً إثر وقوع "حادث خطر" في مدينة ريدينغ. وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

من جهتها ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ أشخاصاً تعرّضوا للطعن في أحد المنتزهات العامة في المدينة وأنّ الإصابات استدعت نقلهم بواسطة مروحيتين مخصّصتين للإسعاف الجوي. وأعربت وزيرة الأمن الداخلي بريتي باتيل عن "قلقها العميق".

وذكرت صحيفة تليغراف البريطانية نقلا عن مصدر أن ثلاثة أشخاص قتلوا ويرقد اثنان في حالة حرجة بالمستشفى بعد تعرضهم للطعن في مدينة ريدنغ.

من جانبها أفادت سكاي نيوز بأن حوادث الطعن وقعت في موقع احتجاج لحركة "حياة السود مهمة" جرى تنظيمه في وقت سابق اليوم.

وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة ثلاثة أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في متنزه. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من مصداقية التسجيل بشكل مستقل.

وقال جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدنغ إن الشرطةتتعامل مع "حادث خطير" وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.

أ.ح/خ.س (رويترز، أ ف ب)

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