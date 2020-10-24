 تقارير: شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تسرح 29 ألفا بنهاية العام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.12.2020

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أخبار

تقارير: شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تسرح 29 ألفا بنهاية العام

كشفت تقارير إعلامية أن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تعتزم تسريح 29 ألف موظف بنهاية العام الجاري، تتبعها عشرة آلاف وظيفة داخل ألمانيا العام المقبل، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

تواجه شركة لوفتهانزا تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا

شركة الطيران الألمانية ستلغي عشرة آلاف وظيفة داخل البلاد في العام المقبل

أوردت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" اليوم الأحد (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2020) أن عدد العاملين الذين ستسرحهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا سيصل إلى 29 ألفاً بنهاية العام الجاري، مضيفة أن شركة الطيران الألمانية ستلغي عشرة آلاف وظيفة داخل البلاد في العام المقبل بينما تكافح  تداعيات فيروس كورونا.

وقلصت شركة الطيران ووحداتها، يورو-وينغز والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل رحلاتها وأساطيلها وموظفيها، وسط توقعات ألا يعود السفر الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2025.

وقالت صحيفة  "بيلد آم زونتاغ" الشعبية الواسعة الانتشار، نقلاً عن مصادر في الشركة لم تسميها، إن لوفتهانزا ستستغني عن 20 ألف وظيفة خارج ألمانيا، وستبيع وحدة التموين إل.إس.جي، التي توظف 7500 شخص، لتقلص إجمالي عدد العاملين بها إلى 109 آلاف.

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وتابعت الصحيفة أن الشركة ستلغي عشرة آلاف وظيفة أخرى في ألمانيا العام المقبل وأنها أنفقت بالفعل ثلاثة مليارت يورو (3.64 مليار دولار) من  المساعدات الحكومية  البالغة تسعة مليارات يورو التي حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري. 

وكانت "لوفتهانزا" قد أعربت الشهر الماضي عن تطلعها  لجمع أكثر من نصف مليار يورو  من سندات قابلة للتحويل، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على تداعيات أزمة جائحة كورونا التي تسببت في خسائر فادحة لشركات الطيران في أنحاء العالم.

وأعلنت الشركة في مذكرة لحملة الأسهم أنها تطرح سندات تستحق عام 2025 بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو (709 ملايين دولار). وأوضحت الشركة أنها تطرح السندات بفوائد تتراوح بين 2.0 و2.5 بالمائة سنوياً، تدفع نصف سنوياً في شكل متأخرات، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق أن الفوائد سوف تصل إلى 2.75 بالمائة.

ع.غ/ ح.ز (رويترز، د ب أ)

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