تقارير: شبح الإفلاس يطارد جلّ أندية الكالتشيو!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني)، أن 15 من أصل 20 ناديا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعجز عن دفع رواتب لاعبيها لهذا الشهر.

واستشهدت صحيفتا "ال كوريري ديللو سبورت" الإيطالية بتقرير لصحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الألمانية يفيد بأن 15 من أصل 20 ناديا بدوري الأضواء يواجه صعوبة شديدة في توفير رواتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبحسب التقرير فإن بعض الأندية لم تدفع حتى الآن رواتب شهر حزيران/يونيو لكن لديها مهلة حتى الـ16 من الشهر الجاري للسداد.

وأشارت الصحيفتان إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي تقدما باقتراح مزدوج للحكومة الإيطالية لمحاولة حلّ هذه الأزمة، حيث أشار الطلب الأول إلى تأجيل الموعد النهائي لدفع رواتب اللاعبين في الموسم الحالي لكن هذا الأمر يتطلب التوصل لاتفاق بين الأندية واللاعبين أولا.

مشاهدة الفيديو 01:34 شارك دول الخليج والقوة الناعمة؟ مليارات الدولارات تنفقها دول خليجية في سوق كرة القدم وعلى نوادي أوروبية. تعرف على أبرزها في هذا التقرير إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2hfGK دول الخليج والقوة الناعمة؟ مليارات الدولارات تنفقها دول خليجية في سوق كرة القدم وعلى نوادي أوروبية. تعرف على أبرزها في هذا التقرير

أما الاقتراح الثاني فينص على عدم تحمل الأندية قيمة الضرائب المتعلقة برواتب اللاعبين في الموسم الحالي.

والضائقة المالية التي تواجهها الأندية ما هي إلا من تبعات انتشار وباء كورونا في أوروبا.وتضررت الفرق الإيطالية بقوة من الموجة الأولى من الجائحة. والآن مع تفشي الموجة الثانية للجائحة، هناك خشية حقيقية في أن تقف هذه الأندية أمام تحديات وجودية.

و.ب/ا.ف (د ب أ، ا ب د)