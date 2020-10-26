 تقارير: شبح الإفلاس يطارد جلّ أندية الكالتشيو! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.11.2020

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رياضة

تقارير: شبح الإفلاس يطارد جلّ أندية الكالتشيو!

يبدو أن تداعيات كورونا باتت ملموسة أكثر من أي وقت مضى لدى أندية كرة القدم الأوروبية، وتحديدا الإيطالية، إذ كشف تقرير ألماني أن ثلثي فرق الكالتشيو أصبحت عاجزة على دفع رواتب لاعبيها.

مدرجات وصناديق فارغة لدى أندية الدوري الإيطالي.

مدرجات وصناديق فارغة لدى أندية الدوري الإيطالي.

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني)، أن 15 من أصل 20 ناديا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعجز عن دفع رواتب لاعبيها لهذا الشهر.

 واستشهدت صحيفتا "ال كوريري ديللو سبورت" الإيطالية بتقرير لصحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الألمانية يفيد بأن 15 من أصل 20 ناديا بدوري الأضواء يواجه صعوبة شديدة في توفير رواتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

مختارات

يخشى قطاع الرياضة في ألمانيا فرض قيود مشددة على الفعاليات الرياضية، الأمر الذي يعد تهديداً وجودياً لهذا القطاع الحيوي. وتسبب تزايد معدلات العدوى في ألمانيا بالفعل في تقليص كبير في حضور المشجعين الفعاليات الرياضية.

وبحسب التقرير فإن بعض الأندية لم تدفع حتى الآن رواتب شهر حزيران/يونيو لكن لديها مهلة حتى الـ16 من الشهر الجاري  للسداد.

وأشارت الصحيفتان إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي تقدما باقتراح مزدوج للحكومة الإيطالية لمحاولة حلّ هذه الأزمة، حيث أشار الطلب الأول إلى تأجيل الموعد النهائي لدفع رواتب اللاعبين في الموسم الحالي لكن هذا الأمر يتطلب التوصل لاتفاق بين الأندية واللاعبين أولا.

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دول الخليج والقوة الناعمة؟ مليارات الدولارات تنفقها دول خليجية في سوق كرة القدم وعلى نوادي أوروبية. تعرف على أبرزها في هذا التقرير

أما الاقتراح الثاني فينص على عدم تحمل الأندية قيمة الضرائب المتعلقة برواتب اللاعبين في الموسم الحالي.

والضائقة المالية التي تواجهها الأندية ما هي إلا من تبعات انتشار وباء كورونا في أوروبا.وتضررت الفرق الإيطالية بقوة من الموجة الأولى من الجائحة. والآن مع تفشي الموجة الثانية للجائحة، هناك خشية حقيقية في أن تقف هذه الأندية أمام تحديات وجودية.

و.ب/ا.ف (د ب أ، ا ب د)  

 

 

 

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