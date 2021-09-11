تقارير: رانغنيك يقترب من تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر يونايتد يقترب من تعيين الألماني رالف رانغنيك مدربا مؤقتا لستة أشهر بعد رحيل المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.
وقالت التقارير الخميس (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) إن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيعين المدرب الألماني البالغ عمره 63 عاما مستشارا لمدة عامين فور التعاقد مع مدرب دائم.
وقال مصدر في الفريق الإنجليزي لرويترز إنه لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد وإن المفاوضات لا تزال جارية مضيفا أن النادي ورانغنيك يحترمان لوكوموتيف موسكو كثيرا. ويعمل رانغنيك حاليا رئيسا لإدارة التطوير في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي.
لكن لن يكون بوسع رانغنيك قيادة يونايتد في الدوري الممتاز أمام تشيلسي يوم الأحد بسبب عدم الانتهاء من تصاريح العمل حيث سيواصل مايكل كاريك عمله المؤقت.
من جانبه، قال مستشار للمدرب الألماني رالف رانغنيك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الخميس، إن تقريرا إخباريا مفاده أن الأخير سيصبح مديرا فنيا مؤقتا لمانشستر يونايتد الإنجليزي ليست خاطئة. وأضاف: "هناك شيء ما في تلك القصة". وسبق لرانغنيك تدريب هانوفر وشالكه وهوفنهايم ولايبزيغ في الدوري الألماني.
وأقيل سولشار من تدريب يونايتد قبل أيام بعد هزيمة مذلة 4-1 أمام واتفورد ليتراجع الفريق للمركز الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة. كما خسر الفريق على ملعبه أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي كذلك.
ويتولى مايكل كاريك مهام المدير الفني المؤقت للفريق حاليا، فيما برز اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو كأوفر المرشحين حظا لتولي تدريب الفريق في الصيف المقبل قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، رويترز)
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برشلونة
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مانشستر يونايتد
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