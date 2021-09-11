 تقارير: رانغنيك يقترب من تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.11.2021

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رياضة

تقارير: رانغنيك يقترب من تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا

ذكر تقارير أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع الألماني رالف رانغنيك، المدرب السابق للايبزيغ وشالكه وهوفنهايم، لتدريب "الشياطين الحمر" لستة أشهر بعد رحيل سولشار. وقال مستشار لرانغنيك إن أخبار التعاقد ليست خاطئة.

المدرب الألماني رالف رانغنيك (20/04/2021)

المدرب الألماني رالف رانغنيك

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر يونايتد يقترب من تعيين الألماني رالف رانغنيك مدربا مؤقتا لستة أشهر بعد رحيل المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.

وقالت التقارير الخميس (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) إن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيعين المدرب الألماني البالغ عمره 63 عاما مستشارا لمدة عامين فور التعاقد مع مدرب دائم.

مختارات

بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها مانشستر يونايتد أمام ليفربول في عقر داره، يرى كثيرون أن أيام المدرب سولشاير معدودة مع "الشياطين الحمر". ستة أسماء مرشحة لخلافته في تدريب النادي العريق، أحدهم قد يكون "مفاجأة القرن".

رغم خوضه 207 في البوندسليغا فقد تبددت آمال المهاجم الألماني أندريه شورله في إكمال مشوراه الكروي مع دورتموند، وباتت القيمة السوقية لبطل كأس العالم تتدهور. والخيارات لا تتعدى روسيا والصين.

وقال مصدر في الفريق الإنجليزي لرويترز إنه لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد وإن المفاوضات لا تزال جارية مضيفا أن النادي ورانغنيك يحترمان لوكوموتيف موسكو كثيرا. ويعمل رانغنيك حاليا رئيسا لإدارة التطوير في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

لكن لن يكون بوسع رانغنيك قيادة يونايتد في الدوري الممتاز أمام تشيلسي يوم الأحد بسبب عدم الانتهاء من تصاريح العمل حيث سيواصل مايكل كاريك عمله المؤقت.

من جانبه، قال مستشار للمدرب الألماني رالف رانغنيك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الخميس، إن تقريرا إخباريا مفاده أن الأخير سيصبح مديرا فنيا مؤقتا لمانشستر يونايتد الإنجليزي ليست خاطئة. وأضاف: "هناك شيء ما في تلك القصة". وسبق لرانغنيك تدريب هانوفر وشالكه وهوفنهايم ولايبزيغ في الدوري الألماني.

وأقيل سولشار من تدريب يونايتد قبل أيام بعد هزيمة مذلة 4-1 أمام واتفورد ليتراجع الفريق للمركز الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة. كما خسر الفريق على ملعبه أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي كذلك.

ويتولى مايكل كاريك مهام المدير الفني المؤقت للفريق حاليا، فيما برز اسم  الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو كأوفر المرشحين حظا لتولي تدريب الفريق في الصيف المقبل قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، رويترز)

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    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

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    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


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