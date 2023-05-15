 تقارير .. خضيرة يتولى إدارة المنتخب الألماني عقب "يورو 2024" | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.06.2023

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رياضة

تقارير .. خضيرة يتولى إدارة المنتخب الألماني عقب "يورو 2024"

سيحل الدولي الألماني السابق سامي خضيرة محل المدير الرياضي الحالي للمنتخب الألماني رودي فولر. وسيشغل خضيرة هذا المنصب، مباشرة بعد نهاية يورو 2024، مناصفة مع هانيس فولف مدرب منتخب الشباب الألماني تحت 20 عاما.

سامي خضيرة اللاعب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم

سيحل اللاعب الدولي الألماني السابق سامي خضيرة محل المدير الرياضي الحالي للمنتخب الألماني رودي فولر.

كشفت مصادر مقربة منالاتحاد الألماني لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن سامي خضيرة، المتوج مع منتخب البلاد بكأس العالم 2014، وهانيس فولف، مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما، سيحلان محل رودي فولر في إدارة المنتخب الألماني عقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

مختارات

فاز المنتخب البلجيكي لفكرة القدم بإشراف مدربه الجديد الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو على نظيره مضيفه الألماني 3-2 ودياً في مدينة كولونيا، ليضع حداً لسنوات عجاف أمام المانشافت امتدت لـ68 عاماً.

وصف مسعود أوزيل، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، الفوز بكأس العالم 2014 بأنها "أفضل ليلة" في مسيرته كما كشف أنه اجتمع مؤخرا بيواخيم لوف، مدرب المنتخب السابق، بعد نهاية مريرة لمسيرته مع المنتخب الوطني.

استقر الاتحاد الألماني لكرة القدم على تسمية نجم الكرة السابق رودي فولر مديرا رياضيا للمنتخب الأول، خلفا لأوليفر بيرهوف. وتقع على عاتق فولر مساعدة المدرب فليك في ترميم صفوف المنتخب استعدادا لنهائيات أمم أوروبا.

وأشار موقع "شبورت بوزر" إلى نفس النبأ في تقرير نشره اليوم الجمعة (الثاني من يونيو/ حزيران 2023)، لكن الاتحاد الألماني للعبة لم يعلق حتى الآن. وكانأوليفر بيرهوف رحل عن المنصب، الذي يتولى شاغله مسؤولية تعيين المدربين وإدارة الأكاديمية والأمور غير الرياضية للبطولات، بعد خروج المنتخب الأول من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وجرى تعيين رودي فولر، لاعب ومدرب المنتخب الألماني السابق في المنصب بشكل مؤقت، وسيظل في المنصب حتى نهاية يورو 2024 التي تقام في ألمانيا. لكن فولر سيعود إلى اعتزاله من جديد وسيتولى خضيرة وفولف المنصب، وذلك بعد أن رأى مسؤولو الاتحاد الألماني أن مهام المنصب ثقيلة بالنسبة لشخص واحد أن يتحملها.

وسيكون على خضيرة (36 عاما) ترك منصبه الاستشاري في ناديه السابق شتوتغارت، ليبدأ العمل بالاتحاد. وسينصب تركيز فولف (42 عاما) بشكل أساسي على اللاعبين الشباب، ولم تتضح الصورة بعد حول ما إذا كان سيستمر في منصبه كمدير فني لمنتخب الشباب من عدمه.

وسيلعب المنتخب الألماني ثلاث مباريات ودية في حزيران/ يونيو الجاري. وسيواجه الماكينات منتخب أوكرانيا يوم 12 حزيران/ يونيو في بريمن، والتي تمثل المباراة رقم 1000 في تاريخ منتخب ألمانيا. وبعد الانتهاء من تجربة أوكرانيا، يلتقي منتخب ألمانيا خارج ملعبه مع نظيره البولندي يوم 16 حزيران/ يونيو ثم يواجه كولومبيا في غيلزنكيرشن يوم 20 من الشهر ذاته.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


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