تقارير .. خضيرة يتولى إدارة المنتخب الألماني عقب "يورو 2024"

كشفت مصادر مقربة منالاتحاد الألماني لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن سامي خضيرة، المتوج مع منتخب البلاد بكأس العالم 2014، وهانيس فولف، مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما، سيحلان محل رودي فولر في إدارة المنتخب الألماني عقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وأشار موقع "شبورت بوزر" إلى نفس النبأ في تقرير نشره اليوم الجمعة (الثاني من يونيو/ حزيران 2023)، لكن الاتحاد الألماني للعبة لم يعلق حتى الآن. وكانأوليفر بيرهوف رحل عن المنصب، الذي يتولى شاغله مسؤولية تعيين المدربين وإدارة الأكاديمية والأمور غير الرياضية للبطولات، بعد خروج المنتخب الأول من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وجرى تعيين رودي فولر، لاعب ومدرب المنتخب الألماني السابق في المنصب بشكل مؤقت، وسيظل في المنصب حتى نهاية يورو 2024 التي تقام في ألمانيا. لكن فولر سيعود إلى اعتزاله من جديد وسيتولى خضيرة وفولف المنصب، وذلك بعد أن رأى مسؤولو الاتحاد الألماني أن مهام المنصب ثقيلة بالنسبة لشخص واحد أن يتحملها.

وسيكون على خضيرة (36 عاما) ترك منصبه الاستشاري في ناديه السابق شتوتغارت، ليبدأ العمل بالاتحاد. وسينصب تركيز فولف (42 عاما) بشكل أساسي على اللاعبين الشباب، ولم تتضح الصورة بعد حول ما إذا كان سيستمر في منصبه كمدير فني لمنتخب الشباب من عدمه.

وسيلعب المنتخب الألماني ثلاث مباريات ودية في حزيران/ يونيو الجاري. وسيواجه الماكينات منتخب أوكرانيا يوم 12 حزيران/ يونيو في بريمن، والتي تمثل المباراة رقم 1000 في تاريخ منتخب ألمانيا. وبعد الانتهاء من تجربة أوكرانيا، يلتقي منتخب ألمانيا خارج ملعبه مع نظيره البولندي يوم 16 حزيران/ يونيو ثم يواجه كولومبيا في غيلزنكيرشن يوم 20 من الشهر ذاته.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)