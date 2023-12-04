تقارير: تير شتيغن مهدد بالغياب عن منتخب ألمانيا في يورو 2024

ذكرت تقارير إعلامية أن مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة، قد يجري عملية جراحية، قد تؤثر على حظوظه في التواجد كحارس أول بقائمة منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024، فيما بدأ برشلونة يفكر في خيارات أخرى.

بعد أن غاب مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة (31 عاما) عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب مشاكل في الظهر، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مسؤولي برشلونة وأطباء النادي سيجتمعون اليوم الإثنين (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2023) لتحديد الخطوات التالية، ورجحت أن التدخل الجراحي مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة، يلوح في الأفق.

وأضافت صحيفة "ديلي سبورت": "لم يحسم القرار بعد، ولكن حان الوقت للتفكير في خيارات أخرى لأن البرنامج العلاجي لم يقدم النتائج المتوقعة".

كما اعترف تشافي هرنانديز مدرب برشلونة بشكوكه بشأن هذا الموضوع وذلك عقب الفوز على أتلتيكو مدريد 1 / صفر مساء الأحد. وقال تشافي: "مارك يعاني من آلام في الظهر وسنرى كيف ستسير الأمور خلال هذا الأسبوع، فهو يعاني من آلام لم يتمكن من معالجتها، وسنرى ما سيحدث".

وحل الحارس الشاب إيناكي بينيا مكان تير شتيغن في صفوف برشلونة خلال الفترة الأخيرة، بينما يعد الحارس الألماني الخيار الأول لمنتخب بلاده هذا العام بعد إصابة زميله مانويل نوير بكسر في الساق خلال شهر كانون الأول /ديسمبر 2022 مما تسبب في ابتعاده حتى أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

ويتنافس الثنائي على حجز مكان في التشكيل الأساسي لمنتخب ألمانيا في يورو 2024، التي ستقام في ألمانيا، علما بأن نوير احتفظ بتواجده أساسيا في كل البطولات الكبرى منذ عام .2010

ومن المنتظر أن يعود مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ لصفوف منتخب ألمانيا خلال المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا في أذار/مارس المقبل.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)