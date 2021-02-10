تقارير: توماس مولر يغيب عن نهائي مونديال الأندية بسبب إصابته بكورونا

يغيب لاعب وسط بايرن ميونيخ توماس مولر عن المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بمواجهة تيغريس المكسيكي مساء الخميس (11 فبراير/ شباط 2021)، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجّد وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام ألمانية.

فقد أشارت قناة "سكاي سبورتس" الألمانية وصحيفة "بيلد" إلى أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له مولر بعد انتهاء تمارين النادي البافاري الأربعاء جاءت إيجابية.

وسيخسر بايرن، الساعي إلى تحقيق سداسية تاريخية بعد برشلونة الإسباني، جهود لاعبه في خط الوسط أمام تيغريس في النهائي الذي سيجمع بينهما على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة. ولم يصدر بعد أي تأكيد من قبل النادي أو من المنظمين بشأن إيجابية المسحة.

وانضم مولر إلى قائمة من ثلاثة لاعبين في النادي الألماني المصابين بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، وتحديداً الإسباني خافي مارتينيس وليون غوريتسكا اللذين لم يتمكنا من السفر إلى قطر مع الفريق للمشاركة في مونديال الأندية.

كما يضاف غياب مولر إلى زميله المدافع جيروم بواتينغ الذي عاد إلى ألمانيا الأربعاء لأسباب شخصية، فيما رجحت تقارير وفاة صديقته السابقة.

و.ب/خ.س (أ ف ب، سيد)