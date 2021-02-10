 تقارير: توماس مولر يغيب عن نهائي مونديال الأندية بسبب إصابته بكورونا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.02.2021

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رياضة

تقارير: توماس مولر يغيب عن نهائي مونديال الأندية بسبب إصابته بكورونا

النجم البافاري توماس مولر يغيب عن نهائي مونديال الأندية في قطر بسبب إصابته بفيروس كورونا، وفق ما كشفت عنه مواقع رياضية.

النجم البافاري توماس مولر

النجم البافاري توماس مولر

يغيب لاعب وسط بايرن ميونيخ توماس مولر عن المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بمواجهة تيغريس المكسيكي مساء الخميس (11 فبراير/ شباط 2021)، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجّد وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام ألمانية.

مختارات

رحلة طيران كان يفترض أن تمنح بعض الراحة والاسترخاء للاعبي بايرن ميونخ قبل مشاركتهم في منافسات كأس العالم للأندية، لكنها تحولت إلى مصدر إضافي للتعب والإرهاق بعد أن تأخرت الطائرة في الإقلاع لسبع ساعات.. فما أسباب التأخير؟

أنهى بايرن ميونيخ الألماني مغامرة الأهلي المصري للوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، وذلك بعدما تغلب عليه بهدفين دون مقابل، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

فقد أشارت قناة "سكاي سبورتس" الألمانية وصحيفة "بيلد" إلى أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له مولر بعد انتهاء تمارين النادي البافاري الأربعاء جاءت إيجابية.

وسيخسر بايرن، الساعي إلى تحقيق سداسية تاريخية بعد برشلونة الإسباني، جهود لاعبه في خط الوسط أمام تيغريس في النهائي الذي سيجمع بينهما على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة. ولم يصدر بعد أي تأكيد من قبل النادي أو من المنظمين بشأن إيجابية المسحة.

وانضم مولر إلى قائمة من ثلاثة لاعبين في النادي الألماني المصابين بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، وتحديداً الإسباني خافي مارتينيس وليون غوريتسكا اللذين لم يتمكنا من السفر إلى قطر مع الفريق للمشاركة في مونديال الأندية.

كما يضاف غياب مولر إلى زميله المدافع جيروم بواتينغ الذي عاد إلى ألمانيا الأربعاء لأسباب شخصية، فيما رجحت تقارير وفاة صديقته السابقة.

و.ب/خ.س (أ ف ب، سيد)

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