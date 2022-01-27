 تقارير: تفتيش أبرشية ميونخ على خلفية جرائم الانتهاك الجنسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.02.2023

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تقارير: تفتيش أبرشية ميونخ على خلفية جرائم الانتهاك الجنسي

بحسب تقارير صحفية فإن قرار تفتيش أبرشية ميونخ وفرايزينغ الكاثوليكية جاء على خلفية فضيحة جرائم جنسية وقعت في الكنيسة الكاثوليكية. بدأت التحقيقات بعد ضجة أثارتها الصحافة عن جرائم عنف جنسي وقعت بالأبرشية.

فريق محاماة يقدم تقريره عن حالات الاعتداء الجنسي في أبرشية ميونخ.

باربرا لينديكر (من اليسار إلى اليمين)، وأولريش فاستل، وماريون ويستبفال، ومارتن بوش من مكتب المحاماة "فيستفال شبيلكر فاستل" في ميونيخ أثناء عرض تقريرهم عن حالات الاعتداء الجنسي في الأبرشية.

أفادت تقارير صحفية بأن الادعاء العام الألماني حضر لدى أبرشية ميونخ وفرايزينغ الكاثوليكية جنوبي ألمانيا أثناء تنفيذ قرار تفتيش على خلفية فضيحة جرائم الانتهاك الجنسي التي وقعت في الكنيسة الكاثوليكية.

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ورفضت الأبرشية اليوم الأحد (26 فبراير/شباط 2023) الرد على سؤال عما أوردته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في تقريرها.

يذكر أن الادعاء العام في ميونخ كان قد باشر إجراء تحقيق في هذه الجرائم بعد الضجة التي أثارها نشر تقرير عن جرائم العنف الجنسي في الأبرشية قبل أكثر من عام.

وكان الادعاء أعلن بعد نشر التقرير في كانون الثاني/يناير2022 أنه سيراجع أكثر من 40 واقعة يُحْتَمَل أن مسؤولي الأبرشية أساءوا التعامل فيها مع مرتكبي هذه الجرائم.

وقال الادعاء قبل عام إن مكتب محاماة فيستفال شبيلكر فاستل، الذي أعد التقرير بناء على تكليف من الأبرشية، قدم له المستندات الخاصة بهذه الوقائع " وهي تتعلق فقط بمسؤولين كنسيين على قيد الحياة وتم الإبلاغ عنهم مع إخفاء هوياتهم بشكل كبير".

كان القضاء الألماني ولاسيما القضاء في ولاية بافاريا تعرض مراراً لانتقادات لترك قضية التحقيق في فضيحة الانتهاك الجنسي للكنيسة نفسها وعدم التدخل الأمر الذي أتاح التستر على هذه الجرائم.

يذكر أن وزير العدل البافاري جيورج ايزنرايش كان قد طالب في برلمان الولاية في كانون الأول/ديسمبر الماضي بإجراء تحقيق أكثر استقلالية، وانتقد التقارير الكنسية وقال إنها لم تلعب سوى دور متدن للغاية بالنسبة للملاحقة القضائية لهذه الجرائم.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)

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