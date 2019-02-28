تقارير: تجريد مشروط لمقاتلي "داعش" من جنسيتهم الألمانية

ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية وإذاعتا غرب وشمال ألمانيا مساء أمس الأحد (الثالث من مارس/آذار) استناداً إلى مصادر حكومية أن وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي هورست زيهوفر ووزيرة العدل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كاتارينا بارلي اتفقا على تجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية حال توفرت ثلاثة شروط.
وبحسب التقارير، فإن الشروط الثلاثة هي أن يكون الجهادي حاملاً لجنسية ثانية وأن يكون بالغاً وألا يُطبق سحب الجنسية بأثر رجعي، بحيث يسري القانون الذي من المنتظر أن يصدر بهذا الخصوص في وقت قريب، فقط على الألمان الذين سيشاركون في معارك في المستقبل، وليس على الذين يقبعون في السجون بالفعل بسبب إدانتهم بمثل هذه الجرائم.
يُذكر أن ميثاق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينص على وضع قاعدة قانونية لتجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية.
وكانت الوزيرة بارلي قد قالت في تصريحات لصحيفة "راين-نيكار-تسايتونغ" الألمانية الصادرة أول أمس السبت إنها متفقة مع زيهوفر على "تطبيق هذا الهدف المحدد قريبا". وبذلك تنهي هذه التسوية نزاعاً بشأن القضية بين وزير الداخلية هورست زيهوفر ووزيرة العدل بارلي.
ولم يتسن الوصول لمتحدثين باسم الوزيرين للتعليق على التقارير الصحفية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي على استعادة أكثر من 800 مقاتل محتجزين من التنظيم وتقديمهم للمحاكمة.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)
-
للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
المركز الأول للمرة الخامسة
للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.
-
للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
عدة دول تتقاسم المركز الثاني
السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.
-
للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
بريطانيا قبل البريكسيت
حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.
-
للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
الإمارات الأولى عربيا
عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.
-
للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
جوازت سفر خليجية
الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.
-
للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
تونس، الجزائر ومصر
جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.
-
للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
ذيل القائمة
آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي