 تقارير: بيانات مئات الساسة الألمان تعرضت للقرصنة الإلكترونية | أخبار | DW | 04.01.2019

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أخبار

تقارير: بيانات مئات الساسة الألمان تعرضت للقرصنة الإلكترونية

من أرقام الهواتف المحمولة إلى وثائق داخلية ومعلومات بطائق الائتمان، هذا جزء مما استهدفه هجوم قرصنة الكتروني استهدف مئات السياسيين الألمان، حسب ما كشفه تقرير إعلامي، أفاد أن القراصنة نشروا تلك البيانات المسروقة.

Symbolbild Cyberattacke Bundestag (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

ذكرت محطة "برلين- براندنبورغ" الإذاعية الألمانية اليوم (الجمعة الرابع من يناير/ كانون الثاني 2019) أنه تم تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية تخص على الأرجح مئات من الساسة الألمان على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا. ووفقا لمعلومات المحطة، تم تسريب أعداد كبيرة من البيانات والوثائق الخاصة بمئات الساسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ولم تتضح ملابسات الأمر على نحو تام حتى صباح اليوم الجمعة. وبحسب تقرير المحطة، فإن صاحب الحساب الذي سرب البيانات على "تويتر" يصف نفسه بتعبيرات مثل البحث الأمني، وفنان، وتهكم، وسخرية. وذكرت المحطة أنه تم رصد التسريب مساء أمس الخميس، وهو يشغل اهتمام قيادات الأحزاب وكتلها البرلمانية منذ ذلك الحين.

 

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ووفقا للمحطة، فإن البيانات المسربة تخص كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) باستثناء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. وتتضمن البيانات المسربة أرقام هواتف جوالة وعناوين وبيانات شخصية للغاية، مثل بطاقات هوية أو محادثات إلكترونية أو خطابات أو فواتير أو معلومات عن بطاقات ائتمانية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت كافة البيانات صحيحة. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الأحزاب أو الساسة المعنيين، كما لم تتضح حتى الآن هوية المسؤول عن التسريب أو دوافعه.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / رويترز)

 

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