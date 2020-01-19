تقارير: برلين تتحفظ على نشر مذكرات الرئيس السابق للمخابرات الخارجية

ذكرت قناتى "WDR " و "NDR"اليوم الثلاثاء (الرابع من فبراير/ شباط 2020) أن ديوان المستشارية اعترض على نشر الرئيس السابق لجهاز المخابرات الألمانية، غيرهارد شيندلر، بعض التفاصيل الداخلية عن جهاز المخابرات، وكذلك وسائل عمل جهاز المخابرات الخارجية وتنظيم الجهاز وعمليات اتخاذ القرار داخله. وأضافت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إن الديوان علق على بعض هذه المواضع وشطب مواضع أخرى.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى وكالة الأنباء الألمانية فإن شيندلر تقدم بطلب لديوان المستشارية، أواخر آب/ أغسطس عام 2018، يرجو فيه مراجعة مسودة كتابه. وراجع جهاز المخابرات الألماني مسودة الكتاب في البداية، للتأكد من خلوه من مخالفات محتملة تتعلق بمبدأ السرية، ثم قرأ المسؤولون في الجهاز الكتاب مرة أخرى، في ضوء مبادئ القانون الذي ينظم عمل موظفي الدولة، وما يتضمنه هذا القانون من واجبات التكتم الوظيفي.
وقالت المصادر الإعلامية إن مراجعة كتاب شيندلر في ديوان المستشارية، الذي يخضع له جهاز المخابرات، انتهت أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وإن الديوان أخبر الرئيس السابق للمخابرات بنتيجة المراجعة، منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي. وفقاً لهذه المصادر، فإن شيندلر رد على هذه النتيجة بأن اقترح أن ينقح الكتاب، وأن يقدم الكتاب على شكل أقرب للعمل الاستراتيجي. وحيث إن شيندلر لم يقدم حتى الآن النسخة المنقحة التي وعد بها من كتابه، فإن عملية المراجعة لا تزال مستمرة. ورفض شيندلر، وفقاً لهذه المصادر الإعلامية، التعليق على ذلك.
وترأس شيندلر جهاز المخابرات الألمانية في الفترة من عام 2011 وحتى إعفائه من منصبه في حزيران/ يونيو 2016، وذلك عندما أحاله ديوان المستشارية، ضد رغبته، للتقاعد المبكر، وتم تعيين برونو كال خلفاً له.
ع.أ.ج/ خ.س (د ب أ)
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في براثن "إطلاعات" الإيرانية
عمل الألماني ـ الأفغاني عبدول إس (51 عاماً) موظفاً مدنياً ومستشاراً للجيش الألماني في الشؤون الأفغانية. وحسب قرار الاتهام فقد ارتكب "خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة". وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية لألماني أن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين. في التسعينات صفت طهران أربعة معارضين في برلين. (يسار الصورة محامي المتهم أولريش سومر).
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في خدمة "شتازي"
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عمل مزدوج لسبعة أجهزة مخابرات
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مصيدة الابتزاز
عمل الألماني ألفرد فرينتزل جاسوساً لصالح المخابرات في تشيكوسلوفاكيا السابقة. لم يقدم ألفرد، الذي كان سياسياً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على فعلته بدوافع ايدلوجية، وإنما على خلفية الابتزاز: كانت المخابرات التشيكوسلوفاكية تملك دليلاً على تهريب ألفرد في شبابه للكوكائين. في عام 1960 افتضح أمره وتم اعتقاله، وفي السجن حصل على جنسية تشيكوسلوفاكيا وعلى عفو رئاسي ليبعد إلى تشيكوسلوفاكيا.
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إدوارد سنودن
قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.
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جاسوس "صغير"
تسريبات إدوارد سنودن قادت لكشف أمر ماركوس رايشل. في 2016، حكم على ماركوس رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الخيانة العظمى" بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وروسيا. أطلقت عليه صحيفة ألمانيا لقب "الجاسوس الصغير"، على خلفية أن عملياته لم تكن بتلك الخطورة مقارنة بغيره.
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تجسس لصالح الهند
في الوقت الحالي تجري في ألمانيا محاكمة زوجين من الهند بتهمة جمع معلومات عن معارضين من السيخ والحركة المعارضة للهند من إقليم كشمير في لإقليم كشمير. حسب المعلومات المتوفرة، تلقى الزوجان 7200 يورو مكافأة على خدماتهما. وفي حال إدانة الزوجين قد يصل الحكم بحقهما إلى السجن حتى خمس سنوات. إعداد: ليزا هينل/خ.س