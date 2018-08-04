تقارير: برشلونة يُدير ظهره لنجم مانشستر يونايتد

منذ عدة أسابيع، تشير تقارير صحفية متطابقة إلى أن برشلونة، يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن علاقة النجم الفرنسي مع مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو، تدهورت بشكل كبير في الموسم الماضي.

وارتفعت أسهم بوغبا (25 عاماً) كثيراً في بورصة اللاعبين، بعدما نجح في قيادة المنتخب الفرنسي إلى التتويج بكأس العالم في روسيا على حساب المنتخب الكرواتي، وهو ما جعل إدارة النادي الكتالوني تُصر على الظفر بخدمات متوسط ميدان مانشستر يونايتد.

بيد أن تقارير صحفية قادمة من إسبانيا، تؤكد أن مدرب "البلوغرانا"، إرنستو فالفيردي، أدار ظهره للنجم الفرنسي بول بوغبا، وأضافت أن المدرب الإسباني يعتقد أن برشلونة ليس في حاجة إلى خدمات بول بوغبا.

وتابعت نفس المصادر أن، فالفيردي يرى أن كتيبة الفريق الكتالوني مكتملة الآن، خاصة مع نجاح برشلونة في التعاقد مع متوسط ميدان بايرن ميونيخ أرتورو فيدال، فضلاً عن اللاعب البرازيلي الشاب آرثر ميلو في فترة الانتقالات الصيفية.

وأردفت المصادر الإسبانية أن، قدوم بوغبا إلى القلعة الكتالونية، يعني فقدان إيفان راكيتيتش لمكانته في تشكيلة الفريق، وأضافت أن فالفيردي يعتمد بشكل كبير على الدولي الكرواتي، الذي يُعد قطعة أساسية في تشكيلة المدرب الإسباني.

وبحسب نفس المصدر، يُدرك فالفيردي جيداً صعوبة الدفع ببوغبا وراكيتيتش في نفس التشكيلة الرسمية، وأضافت أن المدرب الإسباني لا يريد خسارة راكيتيتش، الذي ساهم في تتويج الفريق الكتالوني الموسم الماضي بالدوري الإسباني لكرة القدم.