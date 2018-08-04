 تقارير: برشلونة يُدير ظهره لنجم مانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 18.08.2018

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عالم الرياضة

تقارير: برشلونة يُدير ظهره لنجم مانشستر يونايتد

يبدو أن برشلونة قرر التوقف عن محاولة ضم نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا. تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن مدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي أدار ظهره للنجم الفرنسي، الذي قاد منتخب "الديكة" مؤخراً للتتويج بكأس العالم 2018.

Paul Pogba (Reuters/A. Yates)

صورة من الأرشيف.

منذ عدة أسابيع، تشير تقارير صحفية متطابقة إلى أن برشلونة، يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن علاقة النجم الفرنسي مع مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو، تدهورت بشكل كبير في الموسم الماضي.

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وارتفعت أسهم بوغبا (25 عاماً) كثيراً في بورصة اللاعبين، بعدما نجح في قيادة المنتخب الفرنسي إلى التتويج بكأس العالم في روسيا على حساب المنتخب الكرواتي، وهو ما جعل إدارة النادي الكتالوني تُصر على الظفر بخدمات متوسط ميدان مانشستر يونايتد.

بيد أن تقارير صحفية قادمة من إسبانيا، تؤكد أن مدرب "البلوغرانا"، إرنستو فالفيردي، أدار ظهره للنجم الفرنسي بول بوغبا، وأضافت أن المدرب الإسباني يعتقد أن برشلونة ليس في حاجة إلى خدمات بول بوغبا.

وتابعت نفس المصادر أن، فالفيردي يرى أن كتيبة الفريق الكتالوني مكتملة الآن، خاصة مع نجاح برشلونة في التعاقد مع متوسط ميدان بايرن ميونيخ أرتورو فيدال، فضلاً عن اللاعب البرازيلي الشاب آرثر ميلو في فترة الانتقالات الصيفية.

وأردفت المصادر الإسبانية أن، قدوم بوغبا إلى القلعة الكتالونية، يعني فقدان إيفان راكيتيتش لمكانته في تشكيلة الفريق، وأضافت أن فالفيردي يعتمد بشكل كبير على الدولي الكرواتي، الذي يُعد قطعة أساسية في تشكيلة المدرب الإسباني.

وبحسب نفس المصدر، يُدرك فالفيردي جيداً صعوبة الدفع ببوغبا وراكيتيتش في نفس التشكيلة الرسمية، وأضافت أن المدرب الإسباني لا يريد خسارة راكيتيتش، الذي ساهم في تتويج الفريق الكتالوني الموسم الماضي بالدوري الإسباني لكرة القدم.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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