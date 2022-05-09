تقارير: بايرن ميونيخ مهتم بمهاجم ليفربول ساديو ماني

ذكرت تقارير صحفية الاثنين (التاسع من أيار/مايو 2022) أن نادي بايرن ميونيخ مهتم بضم المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني من صفوف ليفربول الإنجليزي. وبحسب شبكة "سكاي" التليفزيونية، فإن حسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي لبايرن تحدث إلى وكيل أعمال اللاعب قبل أيام في مايوركا.

وأشارت "سكاي" إلى أن بايرن لم يبدأ التفاوض بعد مع ليفربول بشأن ضم ماني (30 عاماً).

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023، حيث من المتوقع أن يخلف سيرج غنابري، بعد تعطل مفاوضات النادي البافاري مع اللاعب بشأن تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)