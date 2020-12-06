تقارير: الملكة إليزابيث ستتلقى قريباً لقاح بيونتك وفايزر

نقلت صحيفة "ذي تايمز" عن مساعدين للعائلة الملكية البريطانية لم تذكر أسماءهم قولهم إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب قد "يعلنان للشعب" عن حصولهما على اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 بمجرد حدوث ذلك.

ومن المرجح أن تكون الملكة البالغة من العمر 94 عاماً وزوجها البالغ من العمر 99 عاما من بين أوائل من يحصلون على اللقاح، وذلك مع إعطاء الحكومة الأولوية للمسنين في الوقت الذي تبدأ فيه شركتا بيونتك وفايزر لقاحمها الذي تمت الموافقة عليه في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتحظى الملكة باحترام كبير في المجتمع البريطاني، وسيكون دعمها العلني للقاح بمثابة رسالة قوية في مواجهة المعلومات المضللة المضادة للتطعيم باللقاح والتي يتم تداولها عبر الإنترنت.

وأودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة أكثر من 60 ألف شخص وأصاب ما يربو على مليون و700 ألف في بريطانيا. ولم تسلم العائلة الملكية من الوباء، حيث ثبتت إصابة ولي العهد الأمير تشارلز وابنه الأكبر الأمير وليام به في وقت سابق من العام.

وبحسب قائمة الأولويات للحكومة في طرح اللقاح، ستخصص الجرعات الأولى منه لنزلاء دور رعاية المسنين ومن يعملون على رعايتهم، ويأتي بعد ذلك كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاماً والعاملون في مجال الخدمات الصحية.

مشاهدة الفيديو 02:12 شارك 800 ألف جرعة ستصل إلى بريطانيا الأسبوع المقبل إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3m8sn بريطانيا أول دولة في العالم ترخّص لقاح بيونتك-فايزر ضد كوفيد-19

وذكرت صحيفة تايمز أنه في عام 1957 أعلنت الملكة إليزابيث عن أن الأمير تشارلز وشقيقته الأميرة آن، وكانا في الثامنة والسادسة من العمر آنذاك، حصلا على اللقاح المضاد لشلل الأطفال ما ساعد في تهدئة المخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة لما كان يعتبر لقاحاً جديداً في ذلك الوقت.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" أنّ الملكة وزوجها الأمير فيليب سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظراً لسنّيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية. ووفقاً للصحيفة، فإنّ هذين العضوين الأكبر سناً في العائلة المالكة سيتلقّيان هذا التطعيم بشكل علنيّ من أجل "تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه"، في وقتٍ تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للّقاح سيُثيرون الشكوك حوله بين السكّان.

وأعطت بريطانيا الضوء الأخضر للقاح فيروس كورونا الذي طوّرته شركتا بيونتيك وفايزر، وذلك استعداداً لحملة تطعيم ستبدأ بكبار السن والأشخاص الذين يُعتبرون الأكثر ضعفاً.

وردًّا على سؤال وكالة فرانس برس، لم يُدل قصر باكنغهام بتعليق على الفور. وأفادت صحيفة "ديلي ميرور" من جهتها أنّ العديد من المشاهير في المملكة المتّحدة التزموا بتلقّي اللقاح بشكل علني من أجل دعم حملة التطعيم هذه.

ح.ز/ ع.غ (رويتز/ أ.ف.ب)