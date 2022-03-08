 تقارير: العثور على جثث في السويداء بسوريا بعد اشتباكات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.07.2022

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تقارير: العثور على جثث في السويداء بسوريا بعد اشتباكات

أفادت تقارير متطابقة بأنه تم العثور على جثث ستة مقتولين في السويداء بجنوب سوريا، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 23 جراء اندلاع أعمال عنف نادرة في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية. ما القصة؟

سوريا السويداء

صورة من الأرشيف لمقاتلين دروز

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسيلة إعلام محلية بأنه تم العثور على جثث ستة رجال تم أسرهم خلال قتال في السويداء بجنوب سوريا في وسط المدينة، اليوم الجمعة (29 تموز/يوليو 2022)، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 23 جراء اندلاع أعمال عنف نادرة في المنطقة.

مختارات

بين مدنيين ومقاتلين محليين يتوزع ضحايا هجمات وتفجيرات لتنظيم "داعش"، شنها على السويداء السورية، مخلفا أكبر حصيلة ضحايا في المحافظة الجنوبية وواحدة من الأكبر في سوريا منذ اندلاع النزاع قبل ما يزيد على سبع سنوات.

بعد تهديدات تركية بشن عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، دعا قائد عسكري كردي روسيا وإيران لمنع الهجوم التركي المحتمل، وذلك قبل أيام من قمة روسية إيرانية تركية في طهران بشأن الملف السوري.

تقع محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية ضمن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وظلت إلى حد كبير بمنأى عن الحرب التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، لكن احتجاجات متفرقة اندلعت هناك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. وشهدت أعمال العنف هذا الأسبوع مواجهات بين السكان وعصابات متحالفة مع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، بحسب نشطاء ووسائل إعلام محلية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة مقرها بريطانيا تتابع مجريات الصراع، إن الرجال الستة الذين عُثر على جثثهم اليوم الجمعة كانوا أعضاء في عصابة موالية للحكومة وقتلوا بالرصاص.

كما ذكر موقع السويداء24، وهي وسيلة إعلامية محلية، معلومات تفيد بأنهم أعضاء في عصابة موالية للحكومة تم أسرهم من جانب الجماعات التي اشتبكت مع العصابة هذا الأسبوع. وأضاف الموقع أنه لم يعلن أحد مسؤوليته عن القتل.

وصف موقع السويداء24 العنف في المدينة بأنه انتفاضة ضد العصابات المتحالفة مع الأجهزة الأمنية. وأفاد الموقع بأن اعتقال أحد السكان، في نهاية الأسبوع الماضي، دفع آخرين إلى إقامة حواجز غير رسمية على الطرق، واحتجاز أعضاء من العصابات المدعومة من الحكومة ومحاصرة قواعدها.

وقال ريان معروف، الناشط ومدير تحرير شبكة السويداء24 المحلية لرويترز يوم الأربعاء إن السكان يشعرون بإحباط متزايد من قيام المقاتلين المدعومين من الحكومة باعتقالات تعسفية وإقامة حواجز عشوائية على الطرق وعمليات خطف مقابل فدية.

ولم تعلق الحكومة السورية على أعمال العنف. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.

وتجمد القتال في الخطوط الأمامية الرئيسية في الصراع السوري إلى حد كبير لسنوات. وتنقسم سوريا لثلاث مناطق. وتسيطر الحكومة المدعومة من إيران وروسيا على الجزء الأكبر من الأراضي، فيما تسيطر المعارضة المدعومة من تركيا على مناطق بالقرب من الحدود الشمالية، وتدير الجماعات التي يقودها الأكراد المدعومة من الولايات المتحدة على جزء كبير من الشمال الشرقي والشرق.

خ.س/ف.ي (رويترز)

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    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    محاولة انقلاب فاشلة

    في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.

  • بشار الأسد زار باريس عدة مرات

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تقارب مع الغرب!

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  • صورة لبشار الأسد في دمشق

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    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

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    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

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