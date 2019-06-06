 تقارير: السعودية تعتزم إعدام فتى تظاهر وعمره 10 سنوات | أخبار | DW | 08.06.2019

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أخبار

تقارير: السعودية تعتزم إعدام فتى تظاهر وعمره 10 سنوات

تداولت وسائل إعلامية عالمية كموقع "شبيغل أونلاين" الألماني ما أفادت به شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير مفاده أن السلطات السعودية تسعى لإعدام مراهق شارك بمظاهرة ضد الحكومة بمحافظة القطيف عندما كان بعمر 10 سنوات.

Saudi Arabien Polizist mit Flagge (AFP/Getty Images/M. Naamani)

شرطي يحمل العلم السعودي، صورة رمزية.

ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني نقلا عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الشاب السعودي مرتجى قريريص، الذي اعتقل قبل سنوات بسن المراهقة قد يواجه عقوبة الإعدام بعد بلوغه الآن سن الـ 18 عاما. وحسب الموقع، فإن السلطات السعودية تسعى لإعدام المراهق، الذي شارك بمظاهرة ضد الحكومة بمحافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية عندما كان بعمر 10 سنوات.

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن السلطات السعودية اعتقلت قريريص قبل خمس سنوات ووجهت له تهما من قبيل "الإرهاب والتحريض على التمرد وهو بعمر 13 عاما، حيث تجاوز عمره  الآن 18 عاما. واشار موقع " شبيغل أونلاين" نقلا عن المصدر الأمريكي أن قريريص "قاد احتجاجات من أجل حقوق الأقلية الشيعية في السعودية" وهو بعمر 10 سنوات. وحسب المصدر، فإن السلطات السعودية انتظرت 4 سنوات بعد اعتقاله لتوجه إليه تهما منها الانضمام لمنظمة إرهابية.

مختارات

بعد مطالبة النيابة السعودية بالعقوبة، حذرت منظمة العفو الدولية من أن إسراء الغمغام وأربعة ناشطين آخرين يواجهون الآن الإعدام في السعودية، مشددة على أن هذه التهم عبثية وموجهة سياسياً بشكل واضح لإسكات المعارضين. (23.08.2018)

من جانبها، وعلى موقعها باللغة الإنكليزية، طالبت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان  السعودية بعدم إعدام قريريص. وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف "من المروع أن يواجه مرتجى (قريريص) الإعدام بسبب المشاركة في الاحتجاجات، بينما كان عمره عشرة أعوام فقط".

وأضافت معلوف "لا ينبغي أن يكون هناك أدنى شك في أن السلطات السعودية على استعداد للذهاب إلى أبعد من هذا ضد مواطنيها للقضاء على كل أشكال المعارضة، بما في ذلك اللجوء إلى عقوبة الإعدام ضد من كانوا مجرد فتيان وقت اعتقالهم".

وأكدت منظمة العفو الدولية في أبريل/ نيسان إعدام عبد الكريم الحواج، وهو شاب شيعي آخر قُبض عليه حين كان يبلغ من العمر 16 عامًا وأُدين بجرائم تتعلق بتورطه في احتجاجات مناهضة للحكومة. وكان من بين 37 رجلاً أعدموا في يوم واحد كجزء من عملية إعدام شنيعة في وقت سابق من هذا العام.

ويواجه ثلاثة شيعة آخرون تنفيذ عقوبة الإعدام في أي وقت، وهم علي النمر وعبد الله الزاهر وداود المرهون، الذين قُبض عليهم عام 2012، حين كانت أعمارهم 17 و16 و17 على التوالي، بتهم تورطهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأشارت لين معلوف إلى أن "لدى السلطات السعودية سجلا حافلا في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لسحق المعارضة السياسية ومعاقبة المتظاهرين المناهضين للحكومة - بمن فيهم الأطفال - من الأقلية الشيعية المضطهدة في البلاد".

ح.ع.ح/أ.ح

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


مختارات

دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

انخفضت حالات الإعدام في العالم لأدنى مستوى لها خلال عقد، وفق منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وذلك بسبب انخفاض حالات الإعدام في دول شرق أوسطية ما زالت تتصدر القائمة السوداء عالميا. (10.04.2019)  

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